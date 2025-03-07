Крылатые ракеты атакуют Украину: куда они летят

Российская армия осуществляет очередную массированную воздушную атаку на Украину. Сейчас в нашем небе фиксируют крылатые ракеты Х-101 с самолетов Ту-95, "Калибры" из акватории Черного моря и другие угрозы.

Ракетный обстрел начался под утро 7 марта, о чем сообщили Воздушные силы. 24 Канал пишет все, что известно на данный момент.

Этой же ночью Повреждения в пригороде Одессе и работа ПВО в Киевской области: Россия снова атакует Украину "Шахедами"

Ракетная атака на Украину 7 марта: хронология событий

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