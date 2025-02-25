Тревога по всей Украине – крылатые ракеты в небе: куда они летят

Враг начал ракетную атаку ночью 25 февраля. Первые крылатые ракеты залетели в наше небо перед 6 часами утра.

24 Канал информирует, благодаря Воздушным силам и мониторинговым сообществам, куда летят ракеты. Если в вашей области есть угроза – позаботьтесь о безопасности!

Ранее этой же ночью В Киевской и ряде областей – воздушная тревога: Россия запустила "Шахеды"

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Ракетная атака 25 февраля: что происходит