Не сухопутная операция: полковник запаса назвал самый эффективный способ деоккупировать Крым

Освобождение Крыма часто связывают с сухопутной операцией или десантом. Однако такой сценарий имеет серьезные риски, если нет быстрого подхода основных сил.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, какой путь может быть более эффективным. По его словам, на этом этапе Крым можно освобождать от российского военного присутствия без прямого захода на полуостров.

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Десант в Крым имеет критический риск

Сценарий с высадкой в Крым может выглядеть быстрым решением только на первый взгляд. На самом деле такая операция имеет смысл только как часть более широкого плана, где за первыми подразделениями сразу могут зайти основные силы. Без этого даже успешный прорыв превращается в изолированную точку, которую противник постепенно уничтожает.

Основная задача любого десанта, хоть воздушного, хоть морского, – взятие под контроль определенного плацдарма для подхода основных сил,

– объяснил Свитан.

Россияне уже несколько раз показали, чем заканчиваются такие рывки без достаточного подкрепления. В 2022 году их плацдарм на правом берегу Днепра завершился бегством, потому что расширять его было нечем. Подобные попытки под Добропольем и в Купянске также закончились разгромом российских подразделений.

Если высаживать десант в Крым, он должен удерживать плацдарм до подхода основных войск. Иначе наш десант там просто уничтожат,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Прямой заход на полуостров в таких условиях может стоить слишком дорого. Сначала нужно создать возможности для поддержки операции, иначе десант не станет началом освобождения, а лишь отдельной рискованной акцией.

Крым надо освобождать без прямого захода

На этом этапе эффективным является не десант на полуостров, а системное уничтожение российской военной инфраструктуры. В Крыму есть стационарные и мобильные военные объекты, которые можно выявлять и поражать дальнобойными средствами. Это позволяет постепенно убирать российское присутствие без риска для украинских военных в сухопутной операции.

Крым надо освобождать на этом этапе с помощью дальних средств поражения, с помощью авиационной компоненты,

– объяснил Свитан.

По его словам, на полуострове есть около 150 стационарных военных объектов и еще примерно сотня мобильных. Когда для их поражения есть средства, нет смысла тратить людей на рискованные десантные сценарии.

Освободить Крым от российского военного присутствия можно даже без захода в сам Крым,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Оперативные дроны уже подошли к такому уровню, когда могут работать по части этих целей. Поэтому вопрос не в символическом заходе на полуостров, а в последовательном уничтожении того, что позволяет России удерживать там военное присутствие.

Левый берег может стать следующим этапом

Другая логика касается левого берега Херсонщины. Там операция может иметь смысл, если ее обеспечить авиационной компонентой и средствами поражения. Речь идет не о быстром заходе в Крым, а о создании плацдарма, который позволит постепенно изменить ситуацию на южном направлении.

Левый берег мы действительно можем взять под контроль. Эта операция давно готова, ждем подкрепления авиационной компонентой,

– отметил Свитан.

Если Силы обороны Украины получат достаточно самолетов и вооружения, они смогут прикрыть плацдарм на нужной глубине. Далее возможен выход в направлении Скадовска и отрезание Кинбурнской косы.

Какой путь освобождения Крыма Свитан считает реальным: смотрите видео

В таком случае россиянам будет сложнее удерживать всю конфигурацию обороны на юге.

Контроль сухопутного коридора средствами поражения оперативного уровня дает нам возможность в этом году осуществить высадку на левый берег и форсирование Днепра,

– пояснил военный эксперт.

В то же время Свитан отметил, что заход в Крым в этом году невозможен по разным причинам. Самой реалистичной задачей остается давление на сухопутный коридор, поражение военных объектов на полуострове и подготовка условий для следующих этапов.

Что известно об ударах по сухопутному коридору в Крым?

В начале июня Силы обороны Украины начали системно бить по трассе из Ростова-на-Дону через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь до через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь до Чонгара и Джанкоя. Именно по этой дороге россияне годами тянули в Крым топливо, боеприпасы и другие военные грузы, но после новых ударов на маршруте уже появились задержки, перекрытия и проблемы с поставками топлива.

Украинские дроны все активнее работают по всей логистике врага на Юге, а не по отдельным машинам. По словам Ивана Тимочко, этому предшествовала большая подготовка: сбор разведданных, работа по российской ПВО и выстраивание ударов на глубине 100 – 200 километров. Именно поэтому в сводках резко возрастает количество уничтоженной российской автомобильной техники.

Daily Express пишет, что участок трассы Бердянск – Мелитополь – Мелитополь Джанкой уже переходит под огневой контроль Украины. Издание называет маршрут Р-280 "Новороссия" фактически кладбищем сгоревших топливных цистерн и военных грузовиков. Последствия доходят и до Крыма: на полуострове появляется дефицит топлива, а продажу на отдельных АЗС ограничивают.

Дополнительным подтверждением проблем стало решение оккупационных властей ограничить движение гражданских грузовиков по трассе "Новороссия". После этого там едет преимущественно транспорт с военным назначением, а значит маршрут еще четче становится законной целью для Сил обороны Украины. Украинские военные отмечают, что это только начало системного давления на сухопутный коридор, от которого напрямую зависит снабжение российских войск на южном участке фронта.