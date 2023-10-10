Это решит проблему, – Черник назвал возможности уничтожить Крымский мост

Проблему Крымского моста можно окончательно решить большим залпом дальнобойных ракет. Речь идет как о наземных, так и авиационных типах.

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, какими средствами можно потопить эту незаконную конструкцию.

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"ATACMS могут справиться с этой задачей. От Керчи до Гуляйполя в пределах 250 километров, а есть модификация ATACMS, которая наносит удары до 300 километров", – отметил Черник.

США решили передать ракеты ATACMS Украине, но модификацию с кассетной боеголовкой и лишь небольшое количество. Неизвестно, когда это произойдет.

Но должен быть большой ракетный залп – несколько десятков или даже сотен ракет. Кроме того, даже после затопления моста важно держать его под огневым контролем, чтобы россияне не могли его отстроить.

Чем можно уничтожить Крымский мост: смотрите видео 24 Канала

Чем еще можно поразить Крымский мост

Когда Украина наконец-то получит истребители F-16, сможет применить и их против незаконной конструкции. Самолеты могут нести две ракеты AGM-158 JASSM, наносящие удар на расстояние до 980 километров.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что фактическая поставка F-16 в Украину начнется в следующем году. Все зависит от темпов обучения украинских пилотов.

После уничтожения Крымского моста должно пройти несколько месяцев, пока Крым по-настоящему начнет "задыхаться". Как известно, 90% всего обеспечения полуострова везут по железной дороге. Россияне осознают риски, ведь начали строить прямое железнодорожное сообщение на материковой части оккупированной территории Украины.

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