Это решит проблему, – Черник назвал возможности уничтожить Крымский мост
Проблему Крымского моста можно окончательно решить большим залпом дальнобойных ракет. Речь идет как о наземных, так и авиационных типах.
Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, какими средствами можно потопить эту незаконную конструкцию.
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"ATACMS могут справиться с этой задачей. От Керчи до Гуляйполя в пределах 250 километров, а есть модификация ATACMS, которая наносит удары до 300 километров", – отметил Черник.Обратите внимание! США решили передать ракеты ATACMS Украине, но модификацию с кассетной боеголовкой и лишь небольшое количество. Неизвестно, когда это произойдет.
Но должен быть большой ракетный залп – несколько десятков или даже сотен ракет. Кроме того, даже после затопления моста важно держать его под огневым контролем, чтобы россияне не могли его отстроить.
Чем можно уничтожить Крымский мост: смотрите видео 24 Канала
Чем еще можно поразить Крымский мост
Когда Украина наконец-то получит истребители F-16, сможет применить и их против незаконной конструкции. Самолеты могут нести две ракеты AGM-158 JASSM, наносящие удар на расстояние до 980 километров.
После уничтожения Крымского моста должно пройти несколько месяцев, пока Крым по-настоящему начнет "задыхаться". Как известно, 90% всего обеспечения полуострова везут по железной дороге. Россияне осознают риски, ведь начали строить прямое железнодорожное сообщение на материковой части оккупированной территории Украины.
Что происходит с Крымским мостом: последние новости
- Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк считает туманными перспективы Крымского моста. По ее словам, он в дальнейшем будет страдать от ударов.
- Такого же мнения придерживается глава украинской разведки Кирилл Буданов. Существование Крымского моста – это только вопрос времени.
- Как известно, Крымский мост подвергся нескольким атакам. Первая состоялась еще 8 июля 2022 года, а вторая – 17 июля 2023-го. Кроме того, было шумно 12 августа. Теперь россияне могут пользоваться мостом лишь частично.