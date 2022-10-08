Где располагается Крымский мост и почему он так важен для Путина: объясняем на карте

Крымский мост для России очень важен. Это не только путь снабжения, но и символ пропаганды и российской оккупации Крыма.

Важность Крымского моста для Путина сложно переоценить. В 2018 году диктатор лично приехал открывать мост через Керченский пролив. Об этом сообщает

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Где расположен Крымский мост и для чего он россиянам

Керченский мост протяженностью около 18 километров соединяет Россию и Крымский полуостров через остров Тузла. В общей сложности он состоит из двух путей – железнодорожного и автомобильного.

Строительство этого моста значительно упростило оккупантам поставки продовольственных товаров и военной техники на временно оккупированный полуостров. Кроме того, это удобное транспортное сообщение для людей, мигрирующих между оккупированным полуостровом и Россией.

Крымский мост на карте:

Прежде всего, этот мост нужен был россиянам исключительно для того, чтобы пополнять резервы в оккупированном Крыму и перебрасывать военную технику. Весь массив техники и живой силы, который Россия перебрасывает через Крымский мост, идет на два направления – Херсонское и Запорожское.

Разрушение этого моста крайне важно – без него российские военные фактически остаются отрезанными от России. Поскольку мост во временно оккупированном Мелитополе тоже разрушен, россияне не смогут подтягивать технику на Херсонщину и часть Запорожья по суше. Поэтому у оккупантов остаются лишь понтонные переправы – то есть значительно меньшие возможности поставки вооружения.

Украинская сторона неоднократно отмечала, что этот объект точно будет уничтожен, когда будет такая возможность. В украинской разведке даже есть техническая документация Крымского моста.

Что известно о взрыве на Крымском мосту

Около 6 утра на Крымском мосту раздался взрыв. Автомобильная часть моста просто обрушилась, а железнодорожная дорога повреждена. Мост не пригоден к использованию и когда его починят в Кремле еще не спешат говорить.

Национальный антитеррористический комитет России считает, что взрыв на мосту произошел в результате подрыва грузового автомобиля. По этому факту возбуждено уголовное дело. Путин же поручил создать правительственную комиссию в связи с этой "чрезвычайной ситуацией".

Всероссийский союз страховщиков оценивает ущерб от взрыва на Крымском мосту в 200 – 500 миллионов рублей.

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