Попытки будут уже скоро: когда Украина может ударить по Крымскому мосту
Уничтожение Крымского моста позволит украинским военным значительно остановить продвижение оккупантов на фронте. Через мост россияне перевозят свою технику и перегруппировывают свои войска.
Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что в связи со строительством россиянами железной дороги из Ростова в Крым, вопрос уничтожения Крымского моста является очень важным. Он добавил, что в конце весны мы обязательно увидим удары по нему украинских военных.
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Почему уничтожение является важным
Россия, по словам Мусиенко, сейчас готовится к интенсификации наступательных действий, увеличивает частично свои группировки. Украине нужно не дать россиянам возможности доукомплектовываться, проводить ротации и перегруппировывать свои войска
Уничтожение Крымского моста является важным, чтобы уменьшить возможности для российских войск осуществлять транспортировку бронетехники, артиллерии и танков,
– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.
Предыдущие попытки
Одной из мотиваций, почему Украине надо было получить ракеты, в частности Taurus, было ускорение уничтожения Крымского моста.
Успешные попытки выводили мост из строя на некоторое время, а потом, к сожалению, Россия его довольно быстро восстанавливала,
– отметил Мусиенко.
Также он добавил, что Украина сейчас ищет альтернативные пути уничтожения моста, даже, если Германия не передаст Taurus.
Третий логистический путь
Один логистический узел, который сейчас имеют россияне – это Ростов на Дону, туда прибывают российские самолеты Ил-76, которые затем идут на восток, и привозят мобилизованных. Второй узел, который касается техники – Крымский мост. Третье направление, которое сейчас строит Россия – это железная дорога из Ростова в Крым.
"Украина пыталась различными способами срывать и ее, дважды был нанесен удар по Гранитному – это населенный пункт на оккупированной части Донецкой области. Там есть река Кальмиус, Россия строила железнодорожный мост и его уничтожение повлекло нарушение российских планов и отсрочку введения этой железной дороги", – отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Мусиенко допускает, что удары по мостовым переходам через Кальмиус будут и дальше, ведь это один из способов, как остановить строительство. Мост восстанавливается намного дольше, чем другие участки железнодорожного полотна. Также, вероятно, будут удары по узловым станциям, которыми являются, например, Волноваха.
В связи с тем, что Россия будет продолжать строительство железной дороги и хочет аккумулировать свои силы для дальнейшего ведения наступательных действий, актуализируется вопрос удара по Крымскому мосту.
Ближе к майским праздникам мы увидим такие попытки, надеюсь, они будут успешны,
– добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Логистические узлы россиян: последние новости
- Летом 2024 года Украина планирует нанести серьезный удар по Крымскому мосту. Его планируют уничтожить с помощью ракет Storm Shadow, морскими беспилотниками, а также с помощью западных истребителей F-16.
- Владимир Зеленский заявил, что инфраструктурные объекты на оккупированных территориях являются законными военными целями. Крымский мост Украина может атаковать в рамках контрнаступления.
- Оккупанты усиленно защищают и охраняют Крымский мост. Однако, по словам Кирилла Буданова, над его уничтожением работают все.