Попытки будут уже скоро: когда Украина может ударить по Крымскому мосту

Уничтожение Крымского моста позволит украинским военным значительно остановить продвижение оккупантов на фронте. Через мост россияне перевозят свою технику и перегруппировывают свои войска.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что в связи со строительством россиянами железной дороги из Ростова в Крым, вопрос уничтожения Крымского моста является очень важным. Он добавил, что в конце весны мы обязательно увидим удары по нему украинских военных.

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Почему уничтожение является важным

Россия, по словам Мусиенко, сейчас готовится к интенсификации наступательных действий, увеличивает частично свои группировки. Украине нужно не дать россиянам возможности доукомплектовываться, проводить ротации и перегруппировывать свои войска

Уничтожение Крымского моста является важным, чтобы уменьшить возможности для российских войск осуществлять транспортировку бронетехники, артиллерии и танков,

– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Предыдущие попытки

Одной из мотиваций, почему Украине надо было получить ракеты, в частности Taurus, было ускорение уничтожения Крымского моста.

Успешные попытки выводили мост из строя на некоторое время, а потом, к сожалению, Россия его довольно быстро восстанавливала,

– отметил Мусиенко.

Также он добавил, что Украина сейчас ищет альтернативные пути уничтожения моста, даже, если Германия не передаст Taurus.

Третий логистический путь

Один логистический узел, который сейчас имеют россияне – это Ростов на Дону, туда прибывают российские самолеты Ил-76, которые затем идут на восток, и привозят мобилизованных. Второй узел, который касается техники – Крымский мост. Третье направление, которое сейчас строит Россия – это железная дорога из Ростова в Крым.

"Украина пыталась различными способами срывать и ее, дважды был нанесен удар по Гранитному – это населенный пункт на оккупированной части Донецкой области. Там есть река Кальмиус, Россия строила железнодорожный мост и его уничтожение повлекло нарушение российских планов и отсрочку введения этой железной дороги", – отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Россияне уже более года строят железную дорогу из Ростова в Крым . Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что для Украины это может быть серьезной проблемой

Мусиенко допускает, что удары по мостовым переходам через Кальмиус будут и дальше, ведь это один из способов, как остановить строительство. Мост восстанавливается намного дольше, чем другие участки железнодорожного полотна. Также, вероятно, будут удары по узловым станциям, которыми являются, например, Волноваха.

В связи с тем, что Россия будет продолжать строительство железной дороги и хочет аккумулировать свои силы для дальнейшего ведения наступательных действий, актуализируется вопрос удара по Крымскому мосту.

Ближе к майским праздникам мы увидим такие попытки, надеюсь, они будут успешны,

– добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.

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