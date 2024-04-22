Уже не выполняет всех функций: в ВМС сказали, как россияне охраняют Крымский мост
Пакет помощи от США, который должны рассмотреть в Сенате уже 23 апреля, предусматривает вооружение, которое может поразить Крымский мост. Россияне, со своей стороны, внедряют меры безопасности и контрмеры, чтобы его защитить, хотя на самом деле мост из-за повреждения имеет более символический, чем практический характер.
Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, что как минимум одной составляющей в защите Крымского моста больше нет – надводной компоненты. Ранее ВМС Украины наблюдали в акватории Керченского пролива присутствие боевых кораблей ФСБ России, которые выполняли задачи по охране и обороне этого объекта, однако по состоянию на сейчас уже более месяца там нет ни одной единицы.
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Символ имперской экспансии
Соответственно, у россиян должны были усилиться другие составляющие – противовоздушная оборона, наблюдение из пунктов на берегу, осуществление пропускного режима на этом мосту росгвардией, а также задымление моста химвойсками в случае опасности. И эти составляющие сейчас работают.
Стоит отметить два основных момента по этой артерии: первое – сейчас это единственный гарантированный способ для представителей оккупантов покинуть Крым, потому что выезжать через материковую часть Украины – это уже другая история. А второе – враг практически не может использовать мост как логистический инструмент для военных нужд. Даже цистерны с горючим стоят уже месяцами,
– отметил Плетенчук.
Он добавил, что на въезде из Тамани из-за повреждений Крымского моста, которые он получил ранее, россияне не могут заехать.
Сейчас для России как для государства этот мост является больше символом имперской экспансии. Только поэтому они его охраняют,
– подытожил представитель Военно-морских сил Украины.
Крымский мост: что известно
- Крымский мост был построен россиянами в 2018 году. Строительство длилось два года, а общая длина – 18 километров. Мост соединяет оккупированный Крым и Краснодарский край.
- Осенью 2022 года Украина нанесла первый удар по Крымскому мосту с помощью грузовика с 21 тонной взрывчатки, которую замаскировали в рулонах с упаковочной пленкой. Взрыв был настолько мощный, что обвалил две полусекции автомобильной части моста и повредил железнодорожные пути.
- 17 июля 2023 года украинские Силы обороны нанесли второй удар по Крымскому мосту, в результате которого рухнул пролет, плита съехала вниз и был вывернут отбойник. Также были существенные повреждения дорожного полотна. Вследствие разрушений россияне начали перевозить военное вооружение на паромах.
- Анонимный чиновник из ГУР озвучил The Guardian планы по уничтожению Крымского моста в первой половине 2024 года. Начальник ГУР Кирилл Буданов также подтвердил, что "над этим работают".