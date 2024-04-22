Уже не выполняет всех функций: в ВМС сказали, как россияне охраняют Крымский мост

Пакет помощи от США, который должны рассмотреть в Сенате уже 23 апреля, предусматривает вооружение, которое может поразить Крымский мост. Россияне, со своей стороны, внедряют меры безопасности и контрмеры, чтобы его защитить, хотя на самом деле мост из-за повреждения имеет более символический, чем практический характер.

Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, что как минимум одной составляющей в защите Крымского моста больше нет – надводной компоненты. Ранее ВМС Украины наблюдали в акватории Керченского пролива присутствие боевых кораблей ФСБ России, которые выполняли задачи по охране и обороне этого объекта, однако по состоянию на сейчас уже более месяца там нет ни одной единицы.

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Символ имперской экспансии

Соответственно, у россиян должны были усилиться другие составляющие – противовоздушная оборона, наблюдение из пунктов на берегу, осуществление пропускного режима на этом мосту росгвардией, а также задымление моста химвойсками в случае опасности. И эти составляющие сейчас работают.

Стоит отметить два основных момента по этой артерии: первое – сейчас это единственный гарантированный способ для представителей оккупантов покинуть Крым, потому что выезжать через материковую часть Украины – это уже другая история. А второе – враг практически не может использовать мост как логистический инструмент для военных нужд. Даже цистерны с горючим стоят уже месяцами,

– отметил Плетенчук.

Он добавил, что на въезде из Тамани из-за повреждений Крымского моста, которые он получил ранее, россияне не могут заехать.

Сейчас для России как для государства этот мост является больше символом имперской экспансии. Только поэтому они его охраняют,

– подытожил представитель Военно-морских сил Украины.

Крымский мост: что известно