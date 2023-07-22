Снова приостановлено движение автотранспорта, – Чубаров сказал, что происходит на Крымском мосту

Оккупационные власти Крыма заявили, что 22 июля приостановлено автомобильное движение по Керченскому мосту. Это уже второй раз за последние 48 часов россиянам "тревожно" на временно оккупированном полуострове.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заметил, после взрыва на мосту в ночь на 17 июля минимизировано сообщение между Крымом и Россией через Керченский пролив. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Тревога звучит часто

Вероятно, российские захватчики что-то скрывают от людей. На полуострове оккупанты часто объявляют воздушную тревогу.

Вновь приостановлено движение автомобильного транспорта по мосту. Это происходит очень часто и свидетельствует, что повреждения в результате взрывов очень существенные,

– сказал Чубаров.

Сейчас Керченская паромная переправа не работает ночью с 21 до 5 часов. Россияне перевозят на ней только рейсовые автобусы с детьми Несмотря на опасность, оккупанты отправляют детей в лагеря на территорию оккупированного Крыма. А всех остальных заставляют ехать по суходольным коридорам так называемым "альтернативным" путем.

Перевозка усложнена

В 10:40 22 июля оккупационные власти Крыма сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. По состоянию на 11:30 сообщается, что движение было возобновлено.

Взрывы на Крымском мосту 17 июля крайне усложнили логистику российской армии. Весь легковой автотранспорт и перевозка малогабаритных грузов производился через Крымский мост. Таким образом, оккупанты обеспечивали определенные условия для перевозки военной техники и горючего.

"Теперь из-за того, что много транспорта направлено на сухопутный коридор, усложняется перевозка техники врага. Ведь все нужно обеспечивать через единый коридор", – отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Что известно о взрыве на Крымском мосту

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошло "чрезвычайное событие". Оккупационные власти заявили об "атаке украинских беспилотников". На пролетах обнаружили повреждение дорожного полотна, а также заявили о якобы двух погибших.

Аналитики американского Института изучения войны убеждены, что атака на Крымский мост будет иметь дальнейшие последствия для логистики оккупантов на Юге Украины.

После подрыва Крымского моста вдоль почти всего сухопутного коридора россияне увеличивают количество блокпостов. Оккупанты делают это не для контроля за безопасностью, а чтобы обдирать выезжающих из Крыма людей.