О Крымском мосте и угрозе обстрелов на День Независимости: самое главное из разговора с Юсовым
Крымский мост стал опасным для использования после серии взрывов на нем. Группа местных инженеров заявила, что это незаконное сооружение нуждается в капитальном ремонте. Однако военно-политическое руководство России отказывается это делать.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отметил 24 Каналу, что путинский режим сознательно подвергает гражданских опасности. Самое важное из разговора – читайте дальше в материале.
К теме Ахиллесова пятая российская логистика: почему так важно разрушить крымские мосты
Что происходит на Крымском мосту
Крымский мост – нестабильная и опасная конструкция. Его дальнейшая эксплуатация без капитального ремонта представляет угрозу для гражданских и транспорта, который передвигается по этому мосту. Впрочем, зная эту информацию, путинский режим пренебрегает предупреждениями и продолжает эксплуатацию.Достойно внимания! В Службе безопасности Украины заявили, что ряд взрывов, раздававшихся на Крымском мосту еще с прошлого года, – их спецоперация. Там также подчеркнули, что ни одна иностранная спецслужба не участвовала в ней.
Более того, по словам Юсова, пользоваться этим мостом опасно по ряду причин. Во-первых, в свое время его строили с нарушением всех возможных норм безопасности. Во-вторых, это военно-логистический объект, который враг использует для поставок боеприпасов и других важных ресурсов для российских оккупантов.
"В перспективе все понятно, что будет с Крымским мостом. Его не будет. Они могут долго делать задымления, ямочные ремонты. Но стратегически его состояние уже значительно ухудшилось. И дальше будет так и продолжаться", – подчеркнул представитель ГУР Минобороны.
Юсов рассказал о ситуации на Крымском мосту прямо сейчас: смотрите видео
Кремль не готов к затяжной войне
В медиа в последнее время все чаще появляется тезис о затяжной войне. Впрочем, это российская ИПСО, направленная на внешнюю аудиторию. Сам Владимир Путин предпочел бы поскорее завершить войну, да и внутри самой России раздаются другие тезисы.
Так, для населения России продвигают другие нарративы – режим пытается, наоборот, ослаблять ситуацию. Запуская идею затяжной войны наружу, Россия стремится деморализовать украинцев и демотивировать наших партнеров.
Кроме того, Кремль не может вести затяжную войну. Ведь ресурсы врага ограничены, мобилизационная система почти не работает, а также продолжаются чистки в минобороны, разведке и армии.
"Путин боится войны на годы и предпочел бы ее избежать. Потому что другой посыл идет от Кремля – это переговоры здесь и сейчас", – подчеркнул Юсов.
Какая ситуация с мобилизацией в России
Россия продолжает мобилизационные мероприятия, хотя публично не объявляет новую волну. Дело в том, что Кремль пока опасается реакции россиян, но рассматривает такой сценарий. В то же время ежемесячно там отправляют десятки тысяч новых оккупантов на войну против Украины.
В основном это люди с определенными социальными проблемами, кредитами, алиментами, без постоянного места работы и даже проживания. Также люди, которые недавно получили российский паспорт, в частности из бывших республик Советского Союза. Таких примеров есть немало,
– рассказал Юсов.
Кроме того, в Москве есть много случаев, когда ловят мужчин, которые не имеют российского гражданства, а работают, например, строителями. Их бросают на войну против Украины.
С чем у врага сейчас самая большая проблема
Российские захватчики имеют огромные запасы законсервированной советской техники. Однако у врага есть проблемы с модернизацией техники и оружия.
"Другое дело – вопрос современного оборудования, модернизации вооружения. С этим у агрессора большие проблемы, они не успевают. То же самое в значительной степени касается ракетного вооружения. Все, что они производят, фактически сразу летит на Украину", – сообщил представитель ГУР Минобороны.
Чего украинцам ожидать на День Независимости
Россияне сходят с ума от сакральных дат, таких как День Независимости Украины 24 августа. Поэтому у врага будет истерика в этот день, пропагандисты будут кричать и визжать. В то же время украинцы в чрезвычайно тяжелых условиях будут праздновать родной праздник, как делали это много лет и будут делать в дальнейшем.
А наши отважные защитники делают все возможное, чтобы защитить страну и продолжать освобождение территорий. У военных выходного или праздника тоже не будет.
"Мы отпразднуем День Независимости и будем двигаться дальше, какие бы планы не использовал враг. Попытки посеять панику, якобы 24-го будет что-то очень страшное – это тоже элемент давления, ИПСО.
В конце концов, это уже не первый год во время войны украинцы празднуют собственную независимость", – подытожил Юсов.
Последние новости с фронта: коротко
- 16 августа Вооруженные Силы Украины сообщили об освобождении села Урожайное Донецкой области. А уже на следующий день наши военные продвинулись южнее него.
- Украинские защитники продолжают наступательные действия в районе Бахмута. В настоящее время Силы обороны атакуют вражеское войско к югу от города-крепости.
- Российское военное командование стягивает новые подразделения на Бахмутское направление. Их перебрасывают с Юга и Севера нашего государства.