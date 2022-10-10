Обиделся за Крымский мост: Медведев выдал очередную порцию маразма и угроз "прямым уничтожением"
10 октября 2022 , 06:58Читати новину українською
Заместитель председателя Совбеза России и бывший временный заменитель Путина Дмитрий Медведев отреагировал на взрыв на Крымском мосту. Он назвал это "террористическим актом и диверсией".
Также Медведев заговорил об "уничтожении" нашей страны. Об этом сообщают российские СМИ.
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Медведев выдал новую порцию маразма
По словам приспешника Путина, заказчиком взрыва на Крымском мосту является Украина.
Это террористический акт и диверсия, совершенная криминальным киевским режимом. Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны,
– сморозил Медведев.
Он подчеркнул, что ответом России на это может быть только "прямое уничтожение террористов". И именно этого якобы ждут россияне.
У россиян паника из-за взрыва на Крымском мосту
- После взрыва на Крымском мосту россияне массово пытаются покинуть полуостров. На подъезде к мосту образовалась огромная очередь из автомобилей.
- Во временно оккупированном Крыму паника среди россиян. В магазинах с полок почти сразу исчезли хлебобулочные изделия.
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