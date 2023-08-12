Что такое "дымовая завеса": поможет ли она россиянам спасти Крымский мост

На Крымском мосту 12 августа раздались взрывы. После этого в небо поднялись столбы дыма в нескольких местах. Но дым от дымовых шашек разных модификаций выглядит несколько иначе, чем тот, который видели на переправе.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, отметив, что, вероятнее всего, там что-то горело.

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Может ли дым сбить с направления ракету

Дым может скрыть что-то визуально, но не может помешать достичь цели ракете, которая летит по навигации или заранее прописанной программе.

Это так же, если бы мы ехали на автомобиле, у нас стоял бы автонавигатор, показывающий нам путь. Если бы мы заехали там, где что-то горит, листья кто-то жжёт – так что, он должен отключиться и не показывать дорогу? Или ночью не показывать? Глупость полная,

– сказал Гетьман.

Даже если бы оккупанты и запустили "дымовые завесы", то так они, вероятно, хотят скрыть что-то от разведки. Чтобы не было видно того, что можно снять на камеру.

"От электромагнитных излучений, по которым двигается GPS-сигнал, ракета – точно ничего не даст. А если скрыть, чтобы никто не сфотографировал, чтобы никто не увидел, что там произошло на самом деле – это может быть единственное логическое объяснение", – отметил военный эксперт.

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