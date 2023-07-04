Все полностью заминировано, – "Атеш" о сложной ситуации на "Титане" в Крыму

На химическом предприятии "Крымский титан" ситуация очень сложная. Оккупанты фактически превратили завод в военную базу.

Ранее стало известно, что россияне могут готовиться к теракту в Крыму. Оккупанты милитаризуют завод и уже установили средства ПВО на его территории.

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С химического предприятия в оборонную позицию

Партизаны сообщают, что ситуация на "Титане" крайне тяжелая. Российские захватчики превратили завод в Армянске в воинскую часть: на территории установили системы ПВО, размещение силы росгвардии. Кроме того, оккупанты полностью заменяли "Крымский титан".

Также с предприятия массово увольняют работников, а производство полностью остановлено. Партизаны движения "Атеш" отмечают, что такими действиями оккупанты превращают химзавод в оборонную позицию.

Россияне намерены сделать из химического предприятия "Титан" оборонительную позицию. Они готовы шантажировать весь мир и Украину новой экологической катастрофой. На местное население и экологию им плевать. Противные варвары…

– говорится в сообщении партизан.

Что известно о планах россиян на "Титане"