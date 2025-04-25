В Крыму был прилет в дом замглавы Чечни, это последствия работы ПВО, – "Атеш"

Утром в пятницу, 25 апреля, беспилотники атаковали временно оккупированный Крым. В городе Саки было зафиксировано попадание в дом заместителя главы Чечни Мурада Саидова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш".

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Какие последствия атаки беспилотников в Крыму

Агенты движения "Атеш" сообщили, что утром 25 апреля был прилет в городе Саки. Там зафиксировали попадание в дом заместителя председателя Чеченской Республики Мурада Саидова.

Отмечается, что в результате падения БпЛА есть повреждения самого дома и автомобилей, которые находились рядом.

Очевидно, что Силы обороны Украины не наносят ударов по гражданским целям и в этом случае это еще один пример некомпетентной работы российской ПВО,

– подчеркнули в "Атеш".

Участники движения добавили, что это служит хорошим напоминанием для оккупантов и их сообщников, что им пора бежать из украинского Крыма.

Напомним, в ночь на 25 апреля БПЛА массово атаковали Крым. По информации СМИ, целями дронов были аэродромы в Новофедоровке и Каче.