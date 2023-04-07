Оккупанты заставляют копать траншеи в Крыму наркоманов и алкозависимые

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики привлекают для строительства фортификационных сооружений местное население. В частности, мужчин, большинство из которых – наркоманы и алкоголики.

Работникам обещают денежное вознаграждение. Впрочем, оккупанты предоставляют его не в полном размере, или не выплачивают вообще. Что происходит на фронте по состоянию на утро 408 суток полномасштабной войны, рассказали в Генштабе ВСУ.

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Россия продолжает терроризировать мирное население

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 53 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины,

– отметили в Генштабе.

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Силы обороны отразили более 40 атак врага

Российские захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отразили там более 40 атак противника.

Между тем, на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции.

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В Крыму россияне заставляют копать траншеи

В населенных пунктах Джанкойского района временно оккупированного Крыма российские захватчики привлекают для строительства фортификационных сооружений местное население. Работникам обещают денежное вознаграждение. Однако люди его не получают вообще или в не полном размере.

Известно, что к инженерным работам преимущественно привлекаются мужчины, большинство из которых наркоманы и лица с алкогольной зависимостью. Зафиксированы случаи, когда обманутые люди отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего вооруженные оккупанты силой заставляют их копать траншеи,

– отмечают в Генштабе.

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Наши воины уничтожили 3 БпЛА и столько же авиационных бомб

Авиация Сил обороны нанесла еще 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Кроме того, наши защитники уничтожили 3 беспилотника разных типов – "Орлан-10", Supercam и "Ланцет-3", а также 3 корректированных авиационных бомбы.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 состава горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.