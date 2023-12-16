Россиянам "припекает", – Гуменюк сказала, что происходит в Крынках, которые вспоминал Путин

Во время своей "прямой линии" Владимир Путин часто вспоминал поселок Крынки, что в Херсонской области и фантазировал о якобы "уничтожении" украинской армии там. Но свидетельствует это в действительности совсем о другом.

Так, обычно как только россияне начинают гиперболизировано рассказывать о своих "успехах" на определенном направлении – это фактически означает абсолютно обратное. Такое мнение 24 Каналу озвучила глава Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, рассказав, какова на самом деле ситуация в Крынках.

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Какая ситуация в Крынках

"Это значит, что россиянам действительно "припекает". Если даже диктатор знает о таком поселке – там ситуация достаточно непростая", – отметила Гуменюк.

Более того, если бы это действительно была победа для оккупационной армии, то они провозгласили бы это "коротко и ясно". Если они долго объясняют, то это говорит о том, что они пытаются "отвести глаза".



Крынки Херсонской области / Скриншот карты DeepState

Что нафантазировал Путин

Владимир Путин 14 декабря провел первую пресс-конференцию с начала полномасштабного вторжения в Украину. Во время нее диктатор наговорил много циничных заявлений, в частности прокомментировал ситуацию на левобережье Херсонщины.

Путин пытался как-то объяснить своему народу, почему же захватчики сбежали с правобережья Херсонщины и заявил, что сделали они это якобы для "сохранения жизней".

Он также заявил, что ВСУ якобы предприняли попытку прорваться в Крынках и "имеют большие потери и проблемы с логистикой". В то же время в разведке Британии сообщили, что именно российское войско понесло бешеные потери в Крынках.

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