Сохранить "путинизм" без Путина – невозможно, – Гудков о России без режима диктатора

В России еще нет благоприятных условий для транзита власти. Все потому, что вертикаль власти ориентирована только на Владимира Путина, который выстроил политическую структуру страны "под себя".

Даже если Путин решится на передачу власти, на сегодняшний день неизвестно, кто мог бы стать его "преемником". Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

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Операция "преемник"

Гудков заверил, что на сегодняшний день маловероятно, что в Кремле отважатся на то, чтобы передать власть какой-то другой влиятельной политической фигуре.

Я бы выбросил из головы операцию "преемник". Она не имеет никакой перспективы. Даже если завтра Путин умрет или исчезнет, о чем мечтают миллиарды людей, а что дальше? Сохранить "путинизм" без Путина – невозможно. Ни Патрушев, ни Мишустин, ни губернаторы – они не смогут руководить предыдущими методами, поскольку не удержат власть,

– убежден российский оппозиционер.

По его мнению, "новая власть" может "помучиться неделю-две", после чего "последуют деструктивные процессы", в результате которых их "выкинут из Кремля".

"Операция "преемник" если и будет, то Путин не сразу уйдет от власти. Будут договоренности, что какие-то люди что-то должны сделать, тогда с ними будут разговаривать о гарантиях личной безопасности. И только после этого может быть процесс передачи реальной власти в России не пропутинским" людям." Путинизм" закончится вместе с концом Путина", – подчеркнул Гудков.

Кто станет преемником Путина: смотрите видео

Пример Назарбаева

Эксперт отметил, что ситуация в России на сегодняшний день непрогнозирована и запутана.

В России может и не быть следующего президента: страна может перейти на парламентскую модель, и там будет премьер-министр. Я не думаю, что Патрушев может стать преемником. При живом Путине, хоть как-то дееспособном, пусть даже частично, кто-то просто так не сможет стать преемником,

– объяснил обозреватель.

По его словам, Путин понимает, что если он даже "уйдет от власти на два часа" – он к ней может уже не вернуться.

"Он видит, что произошло с Назарбаевым, какие перевороты и революции происходили в других странах – он все это анализирует. Для него задача – удержать личную власть как можно дольше. Для этого он может использовать много врачей и процедур, чтобы поддерживать себя в трудоспособном состоянии", – резюмировал Гудков.

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