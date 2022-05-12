Кто бы ни был у власти США – Украину будут поддерживать и дальше, – политолог

Согласование дополнительных средств от США для Украины не заменяет ленд-лиз, ведь первые "подснежники" ленд-лиза мы увидим через некоторое время. Между тем война продолжается и есть реальная ситуация, в которой мы постоянно теряем оружие и другие ресурсы.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Дмитрий Шеренговский. Он также отметил, что подписание очередного пакета помощи Украине является очень важным шагом, ведь это дополнительное усиление украинской экономики, несмотря на ленд-лиз.

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Украина нуждается в любой помощи: медицинской, гуманитарной, экономической. Поэтому подписание президентом Байденом очередного транша финансовой помощи в 40 миллиардов долларов, важно, чтобы не было пробела между поставками помощи, отмечает политолог.

Будут ли США поддерживать Украину в случае проигрыша демократов на выборах

. Палата представителей США приняла законопроект о выделении 40 миллиардов долларов в поддержку Украины. Эти деньги стали первой суммой, которую США выделили Украине после подписания закона о ленд-лизе.

Мы видим монолитную поддержку Украины в США из обеих партий – демократов и республикацев. Американское население также, в большинстве своем является проукраинским,

– убежден Шеренговский.

По мнению Шеренговского, с одной стороны активную поддержку Украины в США, можно расценивать, как набор "очков" перед выборами, но с другой стороны – любая партия в США, что победит, будет поддерживать украинцев до конца.

Поддержка Украины от США – что известно

Бриджит Бринк могут вскоре утвердить на должность посла США в Украине. Бринк отметила, что если ее выберут, она планирует начать свою дипломатическую миссию непосредственно в Киеве. Напомним, что постоянного посла США Украина уже не получала несколько лет.

Американский штат Миссисипи избрал Хмельницкую область как регион-побратим. Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.

США ввели санкции против российских элит и членов их семей – ограничили выдачу виз. Под визовые ограничения попали российские и белорусские чиновники, подрывающие суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины.

Первая леди США Джил Байден посетила Украину и встретилась с Еленой Зеленской. Жены президентов встретились в Ужгороде, где посетили раненых бойцов в госпитале.

Министр обороны Украины Алексей Резников 9 мая провел телефонный разговор со своим коллегой Ллойдом Остином, министром обороны США. Они обсудили военную помощь, требуемую ВСУ для победы над российскими оккупантами.

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