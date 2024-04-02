Мобилизация в Украине: кому необходимо самостоятельно явиться в ТЦК
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные могут получить повестку, однако есть определенные нюансы, когда необходимо самостоятельно явиться в ТЦК.
В соответствии с законодательством Украины, существуют основания, при которых мужчины должны самостоятельно приходить в ТЦК без повестки. Это касается не только тех, кто хочет получить разрешение на смену места жительства в другой административной единице Украины.
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Когда нужно явиться в военкомат самостоятельно
Пока законопроект о мобилизации не принят, в Украине действуют действующие правила воинского учета, которые регулируются соответствующими законами о мобилизационной подготовке и воинской обязанности.
Самостоятельно прийти в ТЦК нужно в следующих случаях:
- для снятия с воинского учета в случае выезда за границу на срок более трех месяцев;
- в срок 7 дней для постановки на воинский учет по прибытии на новое место жительства;
- в семидневный срок сообщать об изменении персональных данных, указанных в статье 7 Закона Украины О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;
- для сообщения об утрате военно-учетного документа;
- для сверки личных данных с учетными данными ТЦК (не реже одного раза в пять лет);
- для ежегодной подачи (до 1 октября) в ТЦК документов, подтверждающих право граждан на отсрочку от призыва на срочную военную службу.
Это касается военнообязанных, призывников и резервистов.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Председатель Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин объяснил, что брони для журналистов не будет. Он считает, что от этого есть положительное влияние, ведь по его мнению, "лучшие пресс-офицеры – это выходцы из медиа".
- Народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко высказал предположение, что внесение законопроекта №10449 по мобилизации и военного обучения на рассмотрение в сессионном зале Рады для голосования, возможно, состоится в середине апреля.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами выразил возмущение распространением нового нарратива о возможности мобилизации лиц с 18 лет. Зеленский подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности, призвав граждан не верить слухам, а проверять информацию на официальных ресурсах.