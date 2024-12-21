Выезд мужчин от 18 до 60 лет за границу: что для этого нужно

В Украине действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. Это означает, что мужчинам от 18 до 60 лет, которые являются военнообязанными, запрещено выезжать за границу. Впрочем, законом предусмотрены исключения.

Военнообязанные граждане имеют право выезда за границу только при определенных условиях, рассказывает 24 Канал.

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Кто из военнообязанных мужчин может выехать из Украины

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут выехать за границу во время военного положения, при наличии следующих оснований:

по состоянию здоровья;

для обучения;

если они являются госслужащими;

по семейным обстоятельствам;

по профессии.

Обратите внимание! В военно-учетных документах лиц, которые выезжают на основании отсрочки от мобилизации, должна быть соответствующая отметка. Ее можно получить после предоставления ТЦК документов, подтверждающих основания. Центр комплектования занимается и оформлением отсрочки.

Выезд по семейным обстоятельствам

Среди военнообязанных мужчин имеют право на выезд за границу:

лица, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и сопровождают таких жену (мужа) для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность;

лица, которые имеют одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально заверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность, а также документов, подтверждающих совместное проживание;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии документов (удостоверение, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или документов, подтверждающих инвалидность, и акта установления факта осуществления ухода;

многодетные мужчины, имеющие трое или более несовершеннолетних детей. Если человек не проживает со своими детьми, то должен предоставить доказательства, что содержит их: решение суда об алиментах и справку из исполнительной службы, которая подтверждает состояние уплаты алиментов;

родители-одиночки при условии, что мать признана умершей, пропавшей без вести или лишенной родительских прав;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью (в случае осуществления сопровождения опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями), по;

родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы, при наличии свидетельства о его рождении и документов, подтверждающих инвалидность (их нотариально заверенных копий);

бабушки, деды, совершеннолетние братья, сестры, мачехи, отчимы, которые сопровождают детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные связи (их нотариально заверенных копий);

лица, нуждающихся в постоянном уходе, – в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства при наличии документов, подтверждающих родственные связи, и заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости в постоянном постороннем уходе или в сопровождении лица, осуществляющего постоянный уход за указанными лицами, при наличии документов (удостоверение, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости в постоянном постороннем уходе и акта установления факта осуществления ухода;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначено, - один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства при наличии документов, подтверждающих родственные связи, инвалидность (их нотариально заверенных копий);

лица с инвалидностью или другие лица, которые нуждаются в постоянном уходе, которые проживают (находятся) в учреждениях/учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативного ухода, поддержанного проживания (далее - учреждения ухода), - в сопровождении работников учреждения ухода, уполномоченных директором учреждения ухода или лицом, которая его замещает (при наличии приказа директора учреждения ухода или лица, которая его замещает, о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, за пределы Украины и документов, подтверждающих инвалидность).

Выезд по состоянию здоровья

Выехать по состоянию здоровья среди мужчин могут:

лица с инвалидностью при наличии удостоверения, которое подтверждает соответствующий статус, или пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с Законом Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью и Законом Украины О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью, в которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики;

временно непригодные в соответствии с заключением ВВК о степени пригодности к военной службе по состоянию здоровья;

военные на лечение за границу – при наличии паспорта и при наличии заключения о необходимости направления лица из составляющих сил обороны или сил безопасности, пострадавшего в связи с военной агрессией России против Украины, на лечение за границу и соответствующего письма Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых могут принять на лечение за рубежом.

Выезд для обучения

Право на выезд имеют:

студенты и курсанты учебных заведений для прохождения практической летной подготовки в иностранном учебном заведении или в авиационной школе при наличии соответствующей справки от учебного заведения Украины и военно-учетных документов с отметкой из ТЦК;

курсанты-моряки – при наличии удостоверения личности моряка, справки от учебного заведения о направлении курсанта для прохождения практической подготовки на судне под украинским или иностранным флагом, военно-учетные документы с соответствующими отметками ТЦК.

Студенты в возрасте от 18 до 22 лет, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации, могут выехать за границу, если они:

учатся на дневной форме в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной форм собственности и получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления);

являются участниками образовательной академической мобильности;

едут на обучение в иностранные учебные заведения сроком на 1 семестр.

Для пересечения границы с целью обучения на программах академической мобильности студентам необходимы следующие документы: справка от учреждения высшего образования Украины, отсутствие по результатам двух последних семестров (полугодий) отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов, подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении, копия договора академической мобильности, заверенную учебным заведением Украины, е-билет студента, военно-учетные документы

Выезд по профессии

Выехать за границу по профессии могут:

военные в отпуск – при наличии документов о разрешении из воинской части, имеющихся дат возвращения и билетов обратно;

работники дипломатической службы, которые направляются в служебную или долгосрочную командировку, и члены их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки. Для выезда нужны заверенные копии соответствующих приказов МИД/зарубежного дипломатического учреждения Украины

водители-волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь – при наличии соответствующего разрешения Мининфраструктуры или областных, Киевской городской военными администрациями не более чем на 6 месяцев;

деятели культуры (артисты, ведущие, шоумены) для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене – при наличии разрешения от Минкульта;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах – с решением Минмолодежьспорта о включении в состав участников спортивного мероприятия и/или спортивного соревнования, письмом министра об участии указанных лиц в спортивном мероприятии и/или спортивном соревновании и пересечении государственной границы соответствующими лицами;

члены экипажей кораблей;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал;

водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

военнослужащие – на основании принятых Министром обороны, руководителем другого созданного в соответствии с законом военного формирования, руководителем правоохранительного органа специального назначения, руководителем разведывательного органа решений по выполнению задач в сфере безопасности и обороны;

работники заведения ухода, уполномоченных директором заведения ухода или лицом, которая его замещает, которые сопровождают лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, проживающих (находящихся) в учреждениях / учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативного ухода, поддержанного проживания (при наличии приказа директора учреждения ухода или лица, которая его замещает, о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, за пределы Украины и документов, подтверждающих инвалидность). Из расчета одно сопровождающее лицо на 25 человек, нуждающихся в постоянном уходе.

Государственные служащие

Среди госслужащих в официальную командировку могут выехать за границу:

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;

Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;

государственные секретари министерств;

Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители и руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;

Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

Председатель и члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;

Председатель и члены Счетной палаты;

Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;

председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель и заместители;

народные депутаты Украины;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

Председатель Национального банка Украины, его первый заместитель и заместители;

Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

судьи Конституционного Суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, которые забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

Для посещения ребенка в возрасте до 18 лет, который находится за границей или сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины имеют право женщина-госслужащий или мужчина, который является: