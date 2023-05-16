Есть только один человек, который может уничтожить Путина – Пионтковский назвал фамилию
Нужен только толчок, чтобы устранить президента России Владимира Путина от власти. "Жесткий" вариант заключается в том, что главу Кремля просто уничтожат физически.
Об этом 24 Каналу сообщил российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, единственный человек, способный устранить Путина, – это его ближайший соратник и "кошелек" Юрий Ковальчук.
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"Путин для него полезный инструмент в осуществлении его безумной цели – уничтожение Запада. Теперь он, как умный человек, понял, что инструмент не работает и уничтожение Запада на ближайшую перспективу нужно как минимум отложить", – сказал Пионтковский.Обратите внимание! Юрий Ковальчук – российский предприниматель, основной акционер и бывший глава совета директоров банка "Россия". Он является соучредителем печально известного кооператива "Озеро", объединяющего людей, поддерживающих политику российского диктатора. Ковальчука называют "кошельком" Путина, контролером его финансов.
Кто еще заинтересован в устранении Путина
Публицист подчеркнул, что перед Ковальчуком встает проблема военного поражения России и потеря его власти. К союзникам "кошелька" Путина принадлежат генералы Сергей Суровикин и Михаил Мизинцев, а также основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.
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"Проект Пригожина – одна из творческих идей Ковальчука. Я думаю, что Пригожин советуется и с Ковальчуком. В общем, у них созрел момент, чтобы сказать Путину, что нужно что-то решать", – добавил Пионтковский.
Возможные варианты устранения Путина
По мнению публициста, есть два варианта устранения Путина. "Мягкий" вариант – товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в "украинском вопросе" и самолетом отправился в тибетский монастырь на лечение.
"Жесткий" вариант более лаконичен – Путин устал, упал и умер.
Пионтковский подчеркнул, что для устранения Путина остался только толчок, ведь у главы Кремля нет никаких фанатов, кроме безумных бабушек.
Путинский режим слабеет: основное
- Российский оппозиционер Валерий Соловей сообщил о том, что Владимир Путин имеет серьезные проблемы со здоровьем, которые уже не остановить. Российская элита выступает за то, чтобы глава Кремля из-за ухудшения состояния здоровья самостоятельно подал в отставку.
- Еще в мае 2022 года глава военной разведки Украины Кирилл Буданов отметил, что у Путина одновременно обнаружили несколько заболеваний, одно из которых – рак.
- Российского диктатора могут устранить после дальнейших успехов Вооруженных Сил Украины на фронте. Когда российская элита поймет, что все идет к катастрофе, они попытаются что-нибудь сделать.