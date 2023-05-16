Есть только один человек, который может уничтожить Путина – Пионтковский назвал фамилию

Нужен только толчок, чтобы устранить президента России Владимира Путина от власти. "Жесткий" вариант заключается в том, что главу Кремля просто уничтожат физически.

Об этом 24 Каналу сообщил российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, единственный человек, способный устранить Путина, – это его ближайший соратник и "кошелек" Юрий Ковальчук.

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"Путин для него полезный инструмент в осуществлении его безумной цели – уничтожение Запада. Теперь он, как умный человек, понял, что инструмент не работает и уничтожение Запада на ближайшую перспективу нужно как минимум отложить", – сказал Пионтковский.

Кто еще заинтересован в устранении Путина

Юрий Ковальчук – российский предприниматель, основной акционер и бывший глава совета директоров банка "Россия". Он является соучредителем печально известного кооператива "Озеро", объединяющего людей, поддерживающих политику российского диктатора. Ковальчука называют "кошельком" Путина, контролером его финансов.

Публицист подчеркнул, что перед Ковальчуком встает проблема военного поражения России и потеря его власти. К союзникам "кошелька" Путина принадлежат генералы Сергей Суровикин и Михаил Мизинцев, а также основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

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"Проект Пригожина – одна из творческих идей Ковальчука. Я думаю, что Пригожин советуется и с Ковальчуком. В общем, у них созрел момент, чтобы сказать Путину, что нужно что-то решать", – добавил Пионтковский.

Возможные варианты устранения Путина

По мнению публициста, есть два варианта устранения Путина. "Мягкий" вариант – товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в "украинском вопросе" и самолетом отправился в тибетский монастырь на лечение.

"Жесткий" вариант более лаконичен – Путин устал, упал и умер.

Пионтковский подчеркнул, что для устранения Путина остался только толчок, ведь у главы Кремля нет никаких фанатов, кроме безумных бабушек.

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