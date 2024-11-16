Это ключ, – политтехнолог сказал, кто в команде Трампа может быть на пользу Украине

Избранный президент Дональд Трамп назначит сенатора Марка Рубио на должность государственного секретаря и поручил конгрессмену Майку Уолцу стать советником Белого дома по национальной безопасности. Оба республиканца придерживаются агрессивных взглядов на внешнюю политику.

Они продолжают поддерживать Украину и имеют ярко выраженную антироссийскую позицию, чего не скажешь о нескольких других лицах в команде Трампа. Политтехнолог Михаил Шейтельман сказал 24 Каналу, что Рубио и Волц с максимальной ненавистью к России будут выполнять поставленные задачи Трампа.

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Почему назначение Волца и Рубио на пользу Украине

По мнению Шейтельмана, Трамп будет выбирать в свою команду только сторонников его линии, которая направлена на перемирие между Украиной и Россией. Ему не нужны те, кто будет кричать "до победного конца".

В то же время Киеву повезло, поскольку Рубио и Волц в течение всего времени последовательно поддерживают Украину и к тому же настроены против России. Они абсолютно антироссийские и считают Россию страной-изгоем.

Это ключ. Потому что есть люди, которые так не считают. К примеру, назначен вместе с Илоном Маском в Департамент эффективности правительства Вивек Рамасвами. Он, наоборот, считает Россию нормальной страной и участницей важного мирового процесса,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

По его словам, неважно, какой план в головах Марка Рубио и Майка Волца по войне в Украине. Они будут выполнять замысел Трампа, но, что важно, с максимальной ненавистью к России.

Накануне издание The New York Times сообщило, что будущий президент США Дональд Трамп назначит самую молодую в истории пресс-секретаря Белого дома. Ею станет 27-летняя Каролайн Ливитт.