Город полностью контролируется ФСБ: как Россия использует Мариуполь в своей пропаганде

Временно оккупированный Мариуполь на 100% контролирует ФСБ. Политически это представлено главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что Пушилиным понемногу заменяют Рамзана Кадырова. Вероятно, это связано с состоянием здоровья самопровозглашенного лидера Чечни.

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Значение города в пропаганде врага

По данным расследования российских оппозиционных журналистов, в январе 2019 года Рамзану Кадырову впервые диагностировали "некроз поджелудочной железы". Однако проблемы со здоровьем отрицает как самопровозглашенный лидер Чечни, так и его окружение. Сейчас Москва имеет задачу – подготовиться к смене власти в Чечне.

Мариуполь дважды имел значение в российской пропаганде. Прежде всего, оккупанты отомстили. Это связано с полком "Азов" и тем, как он оборонял город. Его захватчики боятся больше всего.

Они (россияне – 24 Канал) оккупировали город и очень хвастались этим, потому что долгая осада. Однако потом они вообще забыли о Мариуполе,

– сказал Андрющенко.

Оборона Мариуполя продолжалась 86 дней. 82 из них – в полном окружении. Силы врага преобладали в несколько раз.

После того как украинские военные частично разрушили Крымский мост, стало понятно, что захватчикам нужна большая военно-логистическая база в Приазовье – в удобном городе. Там, где есть порт и должна быть железная дорога.

"Со стороны глобальной пропаганды, Мариуполь понемногу исчезает. Там появляется то Бахмут, то Авдеевка. Здесь ключевой вопрос том, что они делают из города Мариуполя "второй Севастополь", – подчеркнул советник городского головы.

Однако на побережье Азовского моря. Из этого города россияне хотят сделать большую портовую и военную базу в Донецкой области, которая могла бы обеспечивать потребности российской армии.

"Учитывая такое направление, очень сложно с пропагандистскими нарративами, чтобы не переусердствовать. Если ты понял, кого тебе есть потребность заселять в город, здесь уже не до публичной рекламы", – добавил Андрющенко.

В то же время Мариуполь еще продолжает условно контролировать Рамзан Кадыров. Все потому, что их конфликт с Пушилиным еще не разрешен.

Кадыровцы торчат на комбинате Ильича, понемногу его выпиливают и понемногу пытаются партизанским способом выпиливать также комбинат "Азовсталь". Война за это продолжается,

– добавил Петр Андрющенко.

Междоусобицы в Мариуполе

Криминалитет, который контролирует Мариуполь, приближен к главному разведывательному управлению минобороны России. Фактически в городе сошлось слишком много интересов с политической стороны, и никто не хочет уступать.

"Деньги действительно слишком большие. Ни одного другого города, где вкладываются такие огромные деньги российского федерального бюджета, в принципе, не существует. Битва неизбежна. В ближайшее время мы, думаю, окажемся именно в серии определенных убийств, подрывов или еще чего-то", – отметил советник городского головы Мариуполя.

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