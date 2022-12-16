Безумные российские соотечественники из ЕС – МИД о тех, кто отправляет посылки в посольства

Посольства Украины в разных странах получают посылки со взрывчаткой и глазами животных. Их могут присылать граждане страны-оккупанта, проживающие на территории Европы.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что подобные инциденты организуют под руководством Кремля.

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"Моя версия из того объема информации, которым я владею по состоянию на данный момент, и это важный акцент: это делает какая-то группа взбалмошных российских соотечественников, которая живет на территории ЕС", – сказал Кулеба.

Кто может быть причастен

Министр считает, что "инициативные" россияне рассылают посылки дипломатам по указаниям спецслужб оккупантов. Как отметил Кулеба, Кремль действует в основном через своих граждан, проживающих в Германии.

То есть действуют российские спецслужбы не напрямую. Они нашли этих сумасшедших и придумали им такую историю,

– считает Кулеба.

Он добавил, что не располагает информацией о причастности к угрозам дипломатам лиц, которые хотели убить канцлера Олафа Шольца и совершить переворот в Германии. Однако Кулеба не исключает этого.

"Я когда прочитал эту новость, у меня было такое мнение, но пока оно не подтверждено никакими фактами, но я не удивлюсь, если это будет так. Впрочем, пока у меня нет никаких фактов на этот счет", – добавил Кулеба.

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