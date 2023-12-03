Мобилизация в декабре: кто имеет право выезда за границу

Во время действия военного положения в Украине запрещен выезд за границу мужчин и части женщин. Однако некоторые категории имеют право это делать.

Так, украинским законодательством предусмотрены исключения, разрешающие выезд за границу. Кто именно имеет на это право, рассказывает 24 Канал.

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Кто может выехать за границу во время войны

Законом предусмотрены исключения, разрешающие выезд следующим категориям:

лицам, которые по медицинским причинам получили разрешение на выезд (по состоянию здоровья),

по семейным обстоятельствам,

по профессии,

волонтерам с целью помощи ВСУ.

Кроме того, члены правительства, народные депутаты, депутаты местных советов, судьи, прокуроры, государственные служащие, забронированные за соответствующими органами работники и другие определенные категории лиц могут пересекать границу на основании соответствующих решений о служебных командировках.

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