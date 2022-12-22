Вечер 21 декабря в оккупированной шахтерской столице стал ужасно печальным для многих оккупантов, ведь он ознаменовался феерическим попаданием снаряда в ресторанный комплекс "Шеш-Беш", где отдыхала часть верхушки "республики".

Элитное заведение обслуживало день рождения бывшего руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, а на пиру вместе с 59-летним розовощеким нацистом присутствовали местные террористы и назначенные в Москве руководители квазиобразования. Не было на празднике, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, Дениса Пушилина и людей из его окружения

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Отсутствие "верховного гауляйтера" на дне рождения такого почтенного гостя может удивить практически любого, кто не знаком с нюансами жизни пауков в банке под названием "ДНР".

А кто стрелял?

Дело в том, что Дмитрий Рогозин достаточно интересная и известная на оккупированном Донбассе личность.

Еще находясь на многих высоких должностях в Москве, он активно поддерживал различные террористические банды в банановой республике и нередко посещал оккупированный Донецк.

Имея большую ненависть к украинцам, возможности влиять на различные группировки в Кремле, а также дальних местных родственников с орбиты Медведчука, Рогозин активно продвигал нужные фигуры к кормушке в оккупированной шахтерской столице и налаживал различные схемы заработка на шахтах и сдаче десятков тысяч тонн металла на вторсырье. Он также мог похвастаться дружбой с главарем Захарченко, куратором недореспублики Бородаем и многими другими деятелями, с которыми он мог решить нужные вопросы.

Тем временем, которое он получил при обстреле. Он заявил, что в кафе была рабочая встреча. Рогозин убежден, что "кто-то слил информацию".

Поскольку в 2014-м году МММщик Денис Пушилин имел большое желание обогатиться, но находился на побегушках у российских спецслужбистов, он искал варианты своего продвижения по "карьерным ступеням", и нашел их после похода куриного маршала в кафе "Сепар". С тех пор власти в "ДНР" поменялись достаточно кардинально, а Рогозин потерял часть сверхприбылей. Понятно, что подобную пощечину террорист с позывным "Батут" запомнил макеевскому боевику надолго.

Так между двумя непочтенными господами начался скрытый конфликт, который вполне мог перерасти в бандитские разборки, если бы Рогозин решился пойти против своей партии и пытался обжаловать решение Москвы о поддержке мелкого деятеля на должности главаря боевиков. Поэтому ненавистнику Илона Маска пришлось уступить свои интересы, и к 2022 году эти двое существовали отдельно друг от друга. До тех пор, пока Россия не начала полномасштабное вторжение, Рогозина не выбили из "Роскосмоса" за полный провал связанных с оборонкой ракетных программ, а на Донбасс не зашел Рамзан Кадыров.

Так что, конечно, украинские артиллеристы вполне могли поддаться искушению и отправить "Экскалибур" в место совокупления рашистов, но желающих смерти Рогозина немало и в Донецке. Поэтому вопрос, кто именно запустил снаряд в задницу экс-главе "Роскосмоса", остается открытым. Тем более, о запланированной вечеринке знало не так много людей, ведь "дырявые" генералы по понятным мотивам пытались скрыть сам факт ее проведения.

Был ли Рогозин целью?

Отдельным вопросом, который очень интересен при анализе вечернего прилета в "Шеш-Беш", является непосредственно цель обстрела. Дело в том, что кроме самого Рогозина в ресторане находился еще один персонаж, смерти которого ждут десятки ну очень влиятельных лиц. Речь идет о "главе" дынырийского "правительства" Виталии Хоценко. Том самом назначенце из Москвы, что имело целью отлучить Пушилина от заработка и подготовить полную перезагрузку местной "власти".

Ранее американские аналитики института изучения войны обратили на то, что "ДНР" начала конфликтовать с другими российскими оккупационными органами власти по поводу основных административных процедур, что свидетельствует о напряженности в отношениях между разными оккупационными администрациями в Украине. В частности,

Когда в Кремле внезапно для всех "республиканских" царьков решили сменить "премьера", Пушилин, как и определенные чиновники в Москве, были изрядно раздражены, ведь мимо них могли пройти миллиарды рублей, которые можно безнаказанно украсть. Поэтому главарь террористов был вполне рад подружиться с Рамзаном Кадыровым, который недавно начал прогибать под себя Донбасс.

В этой ситуации Хоценко, являющийся представителем оппозиции в отношении к Пушилину и чеченскому "Дону", не мог не заручиться определенной поддержкой своего товарища Рогозина. Объединили этих деятелей общая нелюбовь к предводителю "ДНР", а также ненависть к кавказцам.

Поэтому, говорят, на дне рождения "Батут" должен был обсуждать с "премьером" меры по противодействию чрезвычайно активному заходу кадыровцев в Донецкой области.

Так что однозначно утверждать, что снаряд был назначен именно Рогозину, достаточно сложно. По всей вероятности, отправить в ад хотели Хоценко. Или вообще их двоих. И нет никаких сомнений, что на месте "преступления" "следователи" найдут обломки от "американского снаряда", но, по всей вероятности, при этом скроют все остатки от выпущенного из российской гаубицы 152 мм. "Официально" россияне и коллаборанты во всем будут обвинять Киев, однако можно быть уверены в том, что и Хоценко, и Рогозин будут искать правду, чтобы выяснить, кто пытался их убить. Поэтому им следует проанализировать, кто из почетных гостей вышел на перекур непосредственно перед прилетом.