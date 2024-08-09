Республиканец честно ответил, у кого больше шансов выиграть выборы в США

Результаты последних опросов в США свидетельствуют, что Камала Харрис имеет несколько большую народную поддержку, чем Дональд Трамп. Однако до выборов в США еще четыре месяца, поэтому ситуация может измениться.

Камала Харрис только недавно стала официальным кандидатом от Демократической партии на выборах и уже начала очень активную кампанию. Член Республиканской партии Борис Пинкус в разговоре с 24 Каналом рассказал, удастся ли Трампу обыграть Харрис.

Смотрите также Друг Украины и экс-военный: кто такой Тим Уолз – кандидат в вице-президенты США от Харрис

У кого больше шансов победить на выборах в США

Уже 5 ноября в Соединенных Штатах Америки состоятся 60-е выборы президента. За победу будут соревноваться кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

Отвечая на главный вопрос, кто же победит 5 ноября, то я считаю, что на сегодня шансы 50/50. Но пройдет время, все может измениться в пользу Харрис по многим причинам. Она набирает обороты, набирает скорость,

– отметил Борис Пинкус.

Результаты недавнего опроса, который провели агентство Bloomberg и компания Morning Consult, свидетельствуют о том, что вице-президент США Камала Харрис опередила Трампа в четырех из семи ключевых штатов. Речь идет об Аризоне, Неваде, Висконсине и Аризоне.

"По последним опросам, Трамп не выигрывает. Его преимущество в том или ином штате – в пределах арифметической погрешности. Трамп не уверен, что он победит. Для него каждый голос на вес золота. Сегодня Трампа поддерживают чуть более 60 миллионов, это мало", – подчеркнул Пинкус.

Смотрите также Руководитель ОП рассказал, как на Банковой готовятся к различным сценариям выборов в США

Демократы в большинстве

Интересно отметить, что недавно появилась информация о том, что Харрис начала кампанию для привлечения избирателей-республиканцев, которых "отпугивает" Трамп.

Большинство демократов придет на участки и будет голосовать только за Харрис, только за нее. Они настолько фанатично преданы партийным ценностям, что никогда не предадут свою партию. Республиканцы в своем большинстве также будут голосовать за Трампа, но этого уже не будет достаточно. Демократов больше,

– объяснил политик.

Помочь Трампу может разве привлечение голосов независимых. Именно независимые решают судьбу любого кандидата в президенты.