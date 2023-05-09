Парад "победы" с гнетущим настроением: почему к Путину приехали только поднивольные или отбитые

Было время, например, 2005 год, когда к Владимиру Путину на парад "победы" приезжало 38 мировых лидеров, в том числе и президент США. Однако то ли "угрозы" со всех сторон, то ли "мудрая" политика бункерного диктатора, но в этом году к нему приехало целых 7 иностранных лидеров: президенты Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси и премьер Армении.

Удручающее состояние лидеров стран, приехавших к Путину, было видно даже через видео, ведь те серьезно опасались за безопасность своей жизни. Об этом 24 Каналу рассказал писатель, общественный деятель, блоггер Дмитрий Капранов.

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Капранов убежден, что политики, приехавшие в этом году на 9 мая в Россию, нужны Путину исключительно как живой щит для защиты от украинских беспилотников.

Он выставил их вперед. Потом скрылся за ними и быстро исчез. А они как люди порабощенные, с такими рожами сидели и было видно, что они понимают, что сейчас в них прилетит и они даже мяукнуть не успеют,

– добавил говорящий.

Уже не надеются на перевоспитанную Россию

Россия в 2005 году принимала несколько десятков мировых лидеров, потому что они искренне надеялись на так называемую "новую Россию", что она перевоспитается и перестанет уничтожать людей и захватывать земли, отметил Капранов. Однако после Балканского кризиса эти надежды исчезли.

Конечно, ездить к такому Путину, к такой России, нескрываемо агрессивной и нескрываемой имперской, смысла для них уже нет. Туда едут или порабощены, как Никол Пашинян, или отбиты такие как Александр Лукашенко,

– заметил писатель.

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Царил страх

Интересно, что отголосок "хлопка" таки раздался на Красной площади. В сети появилось видео, на котором слышен взрыв во время шествия Путина с лидерами других стран. После яркого звука Путин остановился, повернулся спиной и сделал вид, что ищет в толпе Лукашенко, потому что тот отстал.

Мне это напоминает, когда актерам на сцене нечего делать, они себя развлекают мелкими этюдиками. Это был такой мелкий этюд. Лукашенко нашелся и подошел, его появлением удалось сгладить неудобный момент от резких звуков, которые могли привести Путина по крайней мере к его чемоданчику очень быстро.

– иронически добавил Капранов.

Он убежден, что среди политиков царило абсолютно удручающее настроение. Оно обусловлено и победами украинцев на фронте, и покушениями на российских коллаборантов и пропагандистов. А здесь все на главной площади страны оказываются под прицелом и все понимали реальность угрозы своей жизни.

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