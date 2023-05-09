Гнітючий стан лідерів країн, що приїхали до Путіна, було видно навіть через відео, адже ті серйозно побоювалися за безпеку свого життя. Про це 24 Каналу розповів письменник, громадський діяч, блогер Дмитро Капранов.

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Капранов переконаний, що політики, які цьогоріч приїхали на 9 травня до Росії, потрібні Путіну винятково як живий щит для захисту від українських безпілотників.

Він виставив їх наперед. Потім поховався за ними й хутко зник. А вони як люди поневолені, з такими пиками сиділи і було видно, що вони розуміють, що зараз в них прилетить і вони навіть м'явкнути не встигнуть,

– додав мовець.

Уже не сподіваються на перевиховану Росію

Росія у 2005 році приймала кілька десятків світових лідерів, бо вони щиро сподівалися на так звану "нову Росію", що вона перевиховається і перестане нищити людей та захоплювати землі, зауважив Капранов. Однак після Балканської кризи ці надії зникли.

Звичайно, їздити до такого Путіна, до такої Росії, неприховано агресивної та неприховано імперської, сенсу для них уже немає. Туди їдуть або поневолені, як Нікол Пашинян, або відбиті такі як Алєксандр Лукашенко,

– зауважив письменник.

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Панував страх

Цікаво, що відголос "бавовни" таки пролунав на Червоній площі. В мережі з'явилося відео, на якому чутно вибух під час ходи Путіна з лідерами інших країн. Після яскравого звуку Путін зупинився, повернувся спиною і вдав, що шукає в натовпі Лукашенка, бо той відстав.

Мені це нагадує, коли акторам на сцені немає що робити, вони себе розважають дрібними етюдиками. Це був такий дрібний етюд. Лукашенко знайшовся і підійшов, його появою вдалося згладити незручний момент від різких звуків, які могли привести Путіна принаймні до його чемоданчика дуже швидко,

– іронічно додав Капранов.

Він переконаний, що серед політиків панував абсолютно гнітючий настрій. Він зумовлений і перемогами українців на фронті, і замахами на російських колаборантів та пропагандистів. А тут всі на головній площі країни опиняються під прицілом і всі розуміли реальність загрози для свого життя.

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