Не позиция США: Пионтковский сказал, кто в США выступает против ударов по НПЗ России

В западных СМИ появилась информация, что США запрещают Украине бить по НПЗ России. Это позиция не всей страны, а отдельных представителей власти.

Российский публицист из Соединенных Штатов Америки Андрей Пионтковский высказал 24 Каналу мнение, что Салливан и Бернс являются "путинскими агентами". Об ударах по НПЗ России высказался и Курт Волкер.

Интересно США якобы призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ: в ОП отреагировали

Салливан и Бернс

Пионтковский рассказал, что Салливан приезжал в Украину не извиняться за задержку помощи от США. Он приехал, чтобы запретить удары по российским НПЗ. Хорошо, что Украина не послушалась и на следующий же день в очередной раз атаковала НПЗ.

Салливан откровенно работает на Путина. Я не стесняюсь писать и говорить об этом в США, и я пока жив, между прочим. Россияне меня объявили инагентом. Скоро и Бернс меня объявит инагентом в США. Однако это неважно. Дело не только в трампистах, но и в том, кто есть в окружении Байдена,

– отметил российский публицист из Соединенных Штатов Америки.

Восстание республиканцев против трампистов

По его словам, на этой неделе в США республиканцы могут выступить против трампистов в своей партии. Однако не только Трамп и его последователи в своей риторике выгодно для России продвигают путинскую политику. В частности, Салливан запугивает Байдена тем, что в случае увеличения помощи Украине, Путин нанесет ядерный удар по США.

"Он участвует в примитивном ядерном шантаже США. О чем может мечтать Путин? Какая ему еще колонна нужна в США, когда на него "работают" директор ЦРУ, помощник по национальной безопасности и наиболее вероятный претендент на пост президента – Трамп", – заметил Пионтковский.

Удары по российским НПЗ: последние новости