Ни Трамп, ни Байден не выгодны Украине: в чем проблема действующего президента США

Украине не выгоден ни вероятный кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, ни действующий президент США Джо Байден. Но имеем то, что имеем.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, заметив, что победа Трампа на выборах президента США в 2024 году является крайне негативным вариантом для Украины. Однако и возвращение Байдена – тоже не лучший вариант.

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В чем минусы, если к власти снова придет Байден

Как отметил Пионтковский, Байден не станет более решительным, если даже выиграет предстоящие выборы президента США. Кроме того, он притянет за собой горстку левых демократов, которые часто отмечают неоднозначными заявлениями. Правда, сейчас они практически не обращают внимание на войну в Украине, а переключились на Израиль.

Они сейчас больше связаны с борьбой с израильским фронтом. Давят на Байдена, что нужно остановить там операцию. А это – капитуляция перед ХАМАС, которые делали ужасные вещи. Это значит открыть дорогу каждому, кто хочет делать геноцид,

– сказал Пионтковский.

Украине была бы выгодной победа на выборах республиканки Никки Хейли, которая последовательно поддерживает Украину и четко осуждает действия России.

В общем Запад имеет 2 способа победить в этой "мировой войне". Первый – обеспечить победу Украины и Израиля задолго до смены президента США. Второй вариант – не пустить Трампа кандидатом, а потом, чтобы Хейли победила на выборах Байдена,

– считает Пионтковский.

Ситуация в США: кратко