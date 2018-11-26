Кто из нардепов голосовал против введения в Украине военного положения: поименный список

26 ноября Верховная Рада Украины на внеочередном заседании утвердила указ Президента о введении в Украине военного положения с 9:00 28 ноября 2018 года.

За соответствующее решение проголосовали 276 народных избранников.

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Практически единодушно кнопки "за" нажали нардепы из "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Объединение "Самопомич" и "Радикальной партии Олега Ляшко".

#Рада8 затвердила 276 голосами введення воєнного стану в окремих областях України на 30 діб, #ЗП9338

Поіменне голосування про проект ЗП про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні- за основу та в цілому️https://t.co/JNVhEr9Ig8 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 26 листопада 2018 р.

Однако собралось 30 нардепов, которые голосовали против этого указа Порошенко.

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Красную кнопку нажали 21 депутат от "Оппозиционного блока" и 8 внефракционных.

Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине: поименное голосование:





Верховная Рада поддержала военное положение в Украине: голосование фракции "Блока Петра Порошенко"



Верховная Рада ввела военное положение в Украине: голосование фракции "Народный фронт"



Верховная Рада ввела военное положение в Украине: голосование внефракционных нардепов



Верховная Рада ввела военное положение в Украине: фракция "Оппозиционный блок" голосовала против



Верховная Рада ввела военное положение в Украине: голосование фракции "Объединение "Самопомич"



Верховная Рада ввела военное положение в Украине: голосования группы "Партии "Видродження"



Верховная Рада ввела военное положение в Украине: голосование фракции "Радикальной партии Олега Ляшко"



Верховная Рада ввела военное положение в Украине: голосование фракции партии "Батькивщина"

Верховная Рада ввела военное положение в Украине: голосования группы "Воля народа"

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что введение режима военного положения в Украине никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а касаться в основном сферы военных мер, которые в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы для защиты.



В то же время, секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны Кремля к гражданам Украины все же будут применяться определенные ограничения.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, ее должны проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.