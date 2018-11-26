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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Кто из нардепов голосовал против введения в Украине военного положения: поименный список

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      Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине
      Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине / Пресс-служба Петра Порошенко

      26 ноября Верховная Рада Украины на внеочередном заседании утвердила указ Президента о введении в Украине военного положения с 9:00 28 ноября 2018 года.

      За соответствующее решение проголосовали 276 народных избранников.

      Читайте также: В Украине объявили военное положение: что это значит

      Практически единодушно кнопки "за" нажали нардепы из "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Объединение "Самопомич" и "Радикальной партии Олега Ляшко".

      Однако собралось 30 нардепов, которые голосовали против этого указа Порошенко.

      Читайте также: Где в Украине будет введено военное положение: Порошенко назвал области

      Красную кнопку нажали 21 депутат от "Оппозиционного блока" и 8 внефракционных.

      Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине: поименное голосование:

      Верховна Рада воєнний стан в Україні голосування
      Верховна Рада воєнний стан БПП

      Верховная Рада поддержала военное положение в Украине: голосование фракции "Блока Петра Порошенко"

      Верховна Рада воєнний стан в Україні Народний фронт
      Верховная Рада ввела военное положение в Украине: голосование фракции "Народный фронт"

      Верховна Рада воєнний стан в Україні голосування позафракційні
      Верховная Рада ввела военное положение в Украине: голосование внефракционных нардепов

      Верховна Рада воєнний стан в Україні Опозиційний блок
      Верховная Рада ввела военное положение в Украине: фракция "Оппозиционный блок" голосовала против

      Верховна Рада воєнний стан в Україні Самопоміч
      Верховная Рада ввела военное положение в Украине: голосование фракции "Объединение "Самопомич"

      Верховна Рада воєнний стан в Україні Відродження
      Верховная Рада ввела военное положение в Украине: голосования группы "Партии "Видродження"

      Верховна Рада воєнний стан в Україні Партія Олега Ляшка
      Верховная Рада ввела военное положение в Украине: голосование фракции "Радикальной партии Олега Ляшко"

      Верховна Рада воєнний стан в Україні ВО Батьківщина
      Верховная Рада ввела военное положение в Украине: голосование фракции партии "Батькивщина"

      Верховна Рада воєнний стан в Україні Воля народуВерховная Рада ввела военное положение в Украине: голосования группы "Воля народа"

      Президент Украины Петр Порошенко заверил, что введение режима военного положения в Украине никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а касаться в основном сферы военных мер, которые в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы для защиты.

      В то же время, секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны Кремля к гражданам Украины все же будут применяться определенные ограничения.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, ее должны проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должна содержаться в Указе Президента.

       
      ВВЕДЕНИЕ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости Украины Новости политики ВО Батьківщина Военное положение в Украине Верховная Рада Радикальна партія Самопомич Народный фронт Блок Петра Порошенко Законодательство
      Источник: 24 канал
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