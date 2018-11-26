Хто з нардепів голосував проти введення в Україні воєнного стану: поіменний список
26 листопада Верховна Рада України на позачерговому засіданні затвердила указ Президента про запровадження в Україні воєнного стану з 9:00 28 листопада 2018 року.
За відповідне рішення проголосувало 276 народних обранців.
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Практично одностайно кнопки "за" натиснули нардепи із "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч" та Радикальної партії Олега Ляшка.
Проте назбиралось 30 нардепів, які голосували проти цього указу Порошенка.
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Червону кнопку натисну 21 депутат від "Опозиційного блоку" та 8 позафракційних.
Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану в Україні: поіменне голосування:
Верховна Рада підтримала воєнний стан в Україні: голосування фракції "Блоку Петра Порошенка"
Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні: голосування фракції "Народний фронт"
Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні: голосування позафракційних нардепів
Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні: фракція "Опозиційний блок" голосувала проти
Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні: голосування фракції "Об'єднання "Самопоміч"
Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні: голосування групи "Партії "Відродження"
Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні: голосування фракції Радикальної партії Олега Ляшка
Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні: голосування фракції партії ВО "Батьківщина"
Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні: голосування групи "Воля народу"
Президент України Петро Порошенко запевнив, що запровадження режиму воєнного стану в Україні жодним чином не зачепить права та свободи громадян України, а стосуватиметься здебільшого сфери військових заходів, що у разі вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси для захисту.
Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов наголосив, що у разі ескалації та посилення агресії з боку Кремля до громадян України все ж будуть застосовуватися певні обмеження.
Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.