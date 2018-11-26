Хто з нардепів голосував проти введення в Україні воєнного стану: поіменний список

26 листопада Верховна Рада України на позачерговому засіданні затвердила указ Президента про запровадження в Україні воєнного стану з 9:00 28 листопада 2018 року.

За відповідне рішення проголосувало 276 народних обранців.

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Практично одностайно кнопки "за" натиснули нардепи із "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч" та Радикальної партії Олега Ляшка.

#Рада8 затвердила 276 голосами введення воєнного стану в окремих областях України на 30 діб, #ЗП9338

Поіменне голосування про проект ЗП про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні- за основу та в цілому️https://t.co/JNVhEr9Ig8 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 26 листопада 2018 р.

Проте назбиралось 30 нардепів, які голосували проти цього указу Порошенка.

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Червону кнопку натисну 21 депутат від "Опозиційного блоку" та 8 позафракційних.

Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану в Україні: поіменне голосування:





Верховна Рада підтримала воєнний стан в Україні: голосування фракції "Блоку Петра Порошенка"



Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні: голосування фракції "Народний фронт"



Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні: голосування позафракційних нардепів



Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні: фракція "Опозиційний блок" голосувала проти



Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні: голосування фракції "Об'єднання "Самопоміч"



Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні: голосування групи "Партії "Відродження"



Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні: голосування фракції Радикальної партії Олега Ляшка



Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні: голосування фракції партії ВО "Батьківщина"



Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні: голосування групи "Воля народу"

Президент України Петро Порошенко запевнив, що запровадження режиму воєнного стану в Україні жодним чином не зачепить права та свободи громадян України, а стосуватиметься здебільшого сфери військових заходів, що у разі вторгнення дозволять швидше мобілізувати всі ресурси для захисту.



Натомість секретар РНБО Олександр Турчинов наголосив, що у разі ескалації та посилення агресії з боку Кремля до громадян України все ж будуть застосовуватися певні обмеження.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.