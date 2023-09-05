Привлекали на войну на стороне России: в Кубе заявили о раскрытии сети по вербовке граждан
Источник:Reuters
Министерство иностранных дел Кубы 4 сентября заявило, что раскрыло новую сеть по вербовке собственных граждан. Так, кубинцев заставляли присоединяться к войне против Украины на стороне России.
В МИДе страны также добавили, что уже работают над "нейтрализацией и ликвидацией" сети. Российские власти эти заявления пока никак не комментировали.
Смотрите также Россия отменила масштабные учения "Запад": какая причина
В Кубе вербовали граждан на участие в войне на стороне России
В кубинском министерстве отметили, что эта сеть действовала как в островном государстве Карибского бассейна, в тысячах километрах от Москвы, так и в самой России. В то же время в правительстве страны заявили, что уже начали расследование по делу о принуждении их граждан к участию в боевых действиях в Украине.
Министерство внутренних дел работает над нейтрализацией и разрушением сети торговли людьми, действующей из России. Это нужно для того, чтобы включить кубинских граждан, как проживающих там, так и некоторых из Кубы, в военные силы, участвующие в военных действиях в Украине,
– говорится в заявлении правительства Кубы.
Стоит отметить, что в конце мая 2023 г. российская газета в Рязани сообщила, что несколько граждан Кубы подписали контракты с вооруженными силами России и были отправлены в Украину в обмен на российское гражданство. В настоящее время неизвестно, было ли заявление кубинского министерства иностранных дел связано с публикацией российского медиа.
Россия массово вербует на войну против Украины иностранцев
- Британская разведка 3 сентября сообщила, что Кремль пытается на войну против Украины привлечь граждан других государств, ведь своего ресурса у страны-агрессорки не хватает. В частности, речь идет о гражданах Армении и Казахстана.
- Для этого захватчики используют разные методы воздействия на людей. Одним россияне предлагают высокую зарплату и гражданство, а других просто шантажируют.
- Кроме того, оккупанты пытаются вербовать людей из Центральной Азии. Так, журналист-расследователь Меэрим Айникеева рассказала, что Россия хочет привлечь мигрантов из Кыргызстана на войну против нашего государства.