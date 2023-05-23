"Убийца русского народа": в Краснодарском крае эффектно превратили Ленина в клоуна

23 мая 2023, 12:58
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В Краснодарском крае неизвестные пришли к статуе Владимира Ленина и устроили небольшой перформанс. Вражеские медиа уже окрестили этих людей "вандалами".

Инцидент произошел в селе Успенском, расположенном в одноименном районе. Об этом пишут пропагандистские СМИ России, передает 24 Канал.

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Что на Кубани сделали с Лениным

Неизвестные пришли ночью к статуе Владимира Ленина и превратили ее в клоуна. Это все произошло 21 мая у местного Дома культуры.

Соцсети уже облетела фотография с места событий. На кадрах можно видеть, что на голову Ленина одет парик с красными волосами. Его лицо окрашено в белый и красный цвета. А в руках памятник держит табличку с надписью "убийца русского народа".


Ленин-клоун / Фото из соцсетей

Как советский символ выглядит сейчас

Коммунальщики быстро восстановили памятник. Они оттерли краску, сняли парик и убрали табличку. Потому Ленин в клоунском виде простоял недолго.

Российские стражи порядка ищут всех причастных. Местная полиция назвала этих людей "злоумышленниками".

Больше новостей о советских памятниках

  • Еще у одной статуи Ленина было испорчено лицо во временно оккупированном Мариуполе. Россияне попытались вернуть декоммунизированные монументы. Однако местное сопротивление повредило советский символ перед майскими праздниками.
  • А житель Казахстана на такое сакральное для россиян 9 мая принес унитаз к памятнику Георгию Жукову. Более того, он надел на протестную акцию шапку с украинским трезубцем.
  • В Николаеве оккупанты сами же уничтожили памятник, подаренный Москвой и символизировавший дружбу между населенными пунктами. При обстреле города одна из российских ракет попала в статую, которую местные власти и так планировали сносить.
Автор: Петро Залива