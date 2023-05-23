"Убийца русского народа": в Краснодарском крае эффектно превратили Ленина в клоуна

В Краснодарском крае неизвестные пришли к статуе Владимира Ленина и устроили небольшой перформанс. Вражеские медиа уже окрестили этих людей "вандалами".

Инцидент произошел в селе Успенском, расположенном в одноименном районе. Об этом пишут пропагандистские СМИ России, передает 24 Канал.

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Неизвестные пришли ночью к статуе Владимира Ленина и превратили ее в клоуна. Это все произошло 21 мая у местного Дома культуры.

Соцсети уже облетела фотография с места событий. На кадрах можно видеть, что на голову Ленина одет парик с красными волосами. Его лицо окрашено в белый и красный цвета. А в руках памятник держит табличку с надписью "убийца русского народа".



Ленин-клоун / Фото из соцсетей

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Коммунальщики быстро восстановили памятник. Они оттерли краску, сняли парик и убрали табличку. Потому Ленин в клоунском виде простоял недолго.

Российские стражи порядка ищут всех причастных. Местная полиция назвала этих людей "злоумышленниками".

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