Чем Порошенко и Зеленский занимались в 1999 году: победы и достижения 8 лет Независимости

Для Украины 1999 год начался с громкого политического скандала. В США впервые осудили украинского политика. Им стал оппонент Леонида Кучмы на выборах Павел Лазаренко.

Прошло 22 года, а "круги по воде" после инцидента идут до сих пор. Если фамилия Лазаренко вызывает у вас четкие ассоциации, значит вы в группе риска из-за пандемии COVID-19. А если серьезно, то это был серьезный прецедент.

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Первый и, между прочим, единственный украинский политик, которого осудила за коррупцию американская Фемида.

В США задержали экс-премьера Украины

В феврале 1999 года в Соединенных Штатах задержали бывшего украинского премьер-министра. Павел Лазаренко прилетел в Нью-Йорк и у миграционных маршалов просил политического убежища.

Несколько месяцев до того украинский парламент отменил его депутатский иммунитет. Генпрокуратура открыла уголовные дела.

Лазаренко бежал сначала в Швейцарию, где его отправили за решетку по подозрению в финансовых сделках. Выйдя под залог в 3 миллиона долларов, Павел Иванович с панамским паспортом через Грецию вылетел в США.

Он убеждал, что дома ему грозит не только политическая смерть, но и физическая ликвидация за оппозиционную деятельность к действующему президенту Леониду Кучме. Американцы проверили показания украинского политика и арестовали его.

Во время следствия у Лазаренко конфисковали имение приобретенное в США за 7 миллионов долларов / Фото из архива " Украинской правды"

Павлу Лазаренко предъявили обвинения в вымогательстве, отмывании денег и мошенничестве. Кроме откатов и различных видов коррупционной деятельности, Павел Лазаренко оседлал государственную закупку российского газа.

За что посадили Лазаренко

Находясь на должности первого вице-премьера, все государственные контракты с российским Газпромом проводил через свою фирму-прокладку – корпорацию "Единые энергетические системы Украины". Газ по одной цене приходил в ЕЭСУ и уже по другой продавался украинским потребителям. Разница в цене оседала на офшорных счетах Лазаренко и его окружения.

Лазаренко финансировал партию "Громада". Одним из ближайших его партнеров была Юлия Тимошенко, которая в свое время возглавляла ЕЭСУ. На пике могущества, компания заводила российский газ в 7 юго-восточных областей Украины.

Влияние самого Лазаренко настолько выросло, что он стал представлять угрозу президенту, земляку из Днепропетровска – Леониду Кучме. Президент сначала выбросил Лазаренко из премьерского кресла, а затем дал команду силовикам и прокуратуре вытащить на свет все его сделки.

У Лазаренко конфисковали виллу с бассейнами и вертолетными площадками / Фото из архива "Украинской правды"

Кроме коррупции, следствие предписывало Лазаренко заказ убийств "смотрящего Донбасса" Евгения Щербаня и Вадима Гетьмана, председателя Украинской межбанковской валютной биржи. Мотивация – жертвы мешали сделкам Лазаренко.

Это "преследование дома" позволило американским адвокатам экс-премьера говорить про травлю их клиента в Украине и, соответственно, акцентировать внимание на главном мотиве: просьбе о политическом убежище в Штатах.

Павел Лазаренко стал едва ли не единственным украинским политиком-коррупционером, которого удалось привлечь к ответственности, пусть и только американскому правосудию. Во время следствия он признался в состоянии практически в 360 миллионов долларов. Но финальная ли это сумма – никто не знает.

В 2012 году Лазаренко вышел из тюрьмы. Проживает неподалеку Сан Франциско со своей второй женой, переводчицей Оксаной Циковой.

Сразу после побега Лазаренко в США, уже в марте 1999 года в парламенте зарегистрировали новую депутатскую фракцию "Батькивщина", которая впоследствии переросла в партию, с которой "леди Ю" сделала карьеру в украинской политике.

Павел Лазаренко вместе с женой живут в США / Фото novynarnia.com

Для других игроков нынешней украинской политической шахматной доски 1999 год также выдался годом довольно памятным.

Коломойский начал захватывать нефтяной рынок Украины

В начале 1999 года у Игоря Коломойского в Женеве родился сын Григорий. В будущем – баскетболист. 1999 год – это также время, когда Коломойский начинает брать под контроль нефтегазовый и промышленный сектор.

Под его управление перешли государственный концерн "Укрнафта", коксохимический завод имени Калинина, Днепропетровский рынок "Озерка", Никопольский завод ферросплавов и другие предприятия.

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В 1999 году среди консультантов президента Леонида Кучмы появляется сын главы пенитенциарной службы Сергей Левочкин. Последний утверждал: его на работу принимал Владимир Литвин, который тогда возглавлял патронатную службу президента, по рекомендации двух чиновников.

Януковича назначают главой Донецкой ОГА

Одним из них был тогдашний губернатор Донецкой области Виктор Янукович, у которого Левочкин и был советником. За 2 года Левочкин сделает сногсшибательную карьеру и прочно пустит корни в администрации президента. Кучма возьмет его к себе "помощником".

В Донецкой области власть консолидировалась вокруг одного лица. И это будущий президент Виктор Федорович Янукович. Через 2 года после назначения председателем Донецкой ОГА, Янукович подбирает ключи к донецкому областному совету и возглавляет его. Став, по сути, высшим представителем власти как президентской, так и местной.

Следующая ступень карьерной лестницы – кресло премьера. В 2002 году Леонид Кучма отблагодарит губернатора за помощь выиграть на Донбассе выборы в 1999 году.

Ющенко стал премьером

В 1999 украинским премьер-министром назначили Виктора Ющенко. На эту должность он перешел из кабинета председателя Национального банка. За время его каденции впервые за годы независимости Украина получила прирост ВВП.

Удалось отказаться от бартера и заимствований и увеличить поступления в бюджет. За год в стране ликвидировали бюджетную задолженность по зарплате, пенсиям и стипендиям. Ющенко пытался помирить президента Кучму с председателем Верховной Рады Иваном Плющом.

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Подписал "Обращение к народу Украины" через движение "Украина без Кучмы", в котором встал на сторону президента. Это продолжалось не полных 2 года, после чего Виктор Андреевич решился пойти в оппозицию и поддержать инициативу "Украина без Кучмы".

Чем в 1999 году занимались Порошенко и Зеленский

В 1999 году крупнейшая кондитерская фабрика страны, киевская, имени Кара Маркса, переходит в частную собственность. Контрольный пакет покупает тогда нардеп фракции СДПУ и предприниматель Петр Порошенко. Вместе с ней продаются и права на такие бренды, как "Киевский торт", "Пражский" и конфеты "Вечерний Киев".

С этого момента Порошенко становится крупнейшим производителем кондитерских изделий в Украине. Из принадлежащих ему фабрик он создал холдинг Roshen, а за самим Порошенко прочно закрепляется звание шоколадного короля Украины. При этом сам Порошенко сладкого не ест – у него сахарный диабет.

В "95 квартале" Зеленского произошел прорыв: смотрите архивное видео

Владимир Зеленский праздновал первую победу своего юмористического кооператива "95 квартал". Созданная в 1997 году команда, в которой он и автор, и актер и капитан, с 1999 года начинает выступать в Высшей лиге КВН. Команду раскручивает Масляков и криворожцы наматывают километры в концертных турах по странам СНГ.

Выборы в Украине в 1999 году

В 1999 году Украина снова выбирала президента. Это были и до сих пор остаются пока единственные гонки, которые завершились второй каденцией действующего президента. Хотя Леонид Кучма начинал избирательную гонку с катастрофическим рейтингом в 6%.

За свои 5 лет он с президента, который обещал сделать русский вторым государственным, превратился в, если бы это не удивительно звучало, прозападного, по тогдашним меркам, политика.

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Еще в 1997 году были подписаны первые документы об углублении сотрудничества между Украиной и НАТО. Еще одна метаморфоза – Кучма начал строить прочную вертикаль власти под себя. Войны с парламентом – кто главнее, конституционная реформа и смена формы правления с парламентско-президентской на президентско-парламентскую.

Так Леонид Данилович стал главной персоной в стране. И такой планировал оставаться впредь. Беда была в том, что на старте президентской гонки рейтинг у него был 6%. Причин падения рейтинга было несколько. Основная – новый виток экономического кризиса в 1998 году.

Президентские рейтинги в 1999 году / графика "Радио Свобода"

Обесценивание гривны в 3 раза было связано с последствиями кризиса в России. Украинская экономика была сильно связана с российской. Предприятия не платили государству. Соответственно росла задолженность перед бюджетниками и пенсионерами – основой электората на выборах 1999 года.

С 1998 года большинство в парламенте собрали "леваки". 25% – коммунисты с Петром Симоненко. Столько же социалисты Александра Мороза. Третьей весомой силой были руховцы с лидером Вячеславом Черноволом. Рейтинг каждого из них был выше чем у Кучмы.

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Кроме того, на время начала избирательной кампании в 1998 году набрал ощутимое влияния и силы премьер-министр Павел Лазаренко. Напряженные отношения с Россией по Крыму и газу не сделали из Кучмы ярого русофоба. По крайней мере в вопросах политического пиара.

Судьбу спасения собственных рейтингов он отдал в руки российских политтехнологов, которые провернули фокус аналогичный к российским выборам 1996 года.

Что общего между выборами в России и в Украине? Избирательная кампания Бориса Ельцина строилась на тезисе: голосовать за действующего, хоть и не совершенного президента, чтобы не допустить реванша красных. Главным конкурентом Ельцина на выборах в 1996 году был коммунист Геннадий Зюганов. В украинской версии дихотомия должна была выглядеть как Кучма-Симоненко.

Для четкого противостояния стоило отсеять других кандидатов, Кучму показать защитником основной ценности, название которой – стабильность. Первым сбросили с гонок Лазаренко. Всемогущего вице-премьера сначала уволили, потом возбудили уголовные дела, вспомнив коррупцию, а затем и обвинили Лазаренко в заказе двух резонансных убийств. В конце концов он сбежал из Украины.

Гибель Чорновила

25 марта 1999 года лидер "Руха" Вячеслав Чорновил погиб в автокатастрофе. Тойота политика влетела в камаз с прицепом, который разворачивался на шоссе Борисполь – Золотоноша под Киевом. До сих пор идут споры, было ли это случайностью.

Corolla, в которой ехал Чорновил, официально уничтожили еще до завершения следствия. Расследование аварии несколько раз возобновляли и дело не закрыто до сих пор. Смерть Чорновила оказала большое влияние на "Рух" в целом. Харизматичного лидера невозможно было заменить.

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Партия распылилась, расколотая внутренними спорами. И на выборы президента пошли 2 отдельных кандидата от патриотических сил – Геннадий Удовенко и Юрий Костенко, которые ничего не набрали.

О чем договорились в Каневе

Следующим шагом был вывод из игры следующего могучего соперника – социалиста Александра Мороза. На фоне кризиса, его критика президента находила эхо в сердцах многих украинцев. Кризис чувствовался очень сильно. Чтобы гарантированно перебороть админресурс, пришлось мобилизовать много людей.

Мороз, Ткаченко, Симоненко, а также условно "правый" Евгений Марчук договорились вместе идти на выборы и выдвигать единого кандидата. Договоренность об этом подписана в Каневе. Однако Каневская четверка распалась не поделив "шкуру еще не убитого медведя".

Мороз потерял время для агитации. Провалилась и непривычная своим примитивизмом реклама. Мороз растерял рейтинг, а во второй тур вышел Кучма и Симоненко. Далее была проверена уже на российском электорате формула – выставляешь кого-нибудь в паре с очевидным злом и получаешь желаемый результат.

Кучма во второй раз стал президентом

Кучму хоть и не любили, но коммунистов не любили еще больше. Поэтому главный лозунг президентской кампании "голосуй или проиграешь". Голосовать во втором туре выборов пришло больше людей, чем в первом: 74,9% против 70,15%. Поражение коммуниста было ощутимым – Симоненко набрал 37,8% голосов, против 56,25% у Кучмы.

Леонид Данилович ушел на второй президентский круг. Высоко установленная планка того, как можно воскрешать рейтинги за минимальное время – до сих пор как эталон и мечта многих местных политиков.

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