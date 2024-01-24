"Куда бежать, бл***": в Туапсе взрыв и пожар на энергетическом объекте

В половине двенадцатого вечера 24 января стали появляться сообщения о масштабном пожаре в Туапсе на энергетическом объекте. 24 Канал расскажет подробнее.

По сети распространяются зрелищные видео, на которых заметно, что огонь охватил действительно значительную территорию. Российские СМИ пишут о том, что горит 200 квадратных метров нефтеперерабатывающего завода.

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Что известно о пожаре в Туапсе вечером 24 января

Россияне пишут, что якобы никто не пострадал, а горит "одна из колонн предприятия" или "вакуумная установка".

В Туапсе горит нефтеперерабатывающий завод: смотрите видео

Из ролика можно заключить, что масштаб пожара значительно больше, чем об этом говорят пропагандисты. Завод якобы принадлежит Роснефти.

В полпервого ночи россияне пожаловались, что над городом снова заметили беспилотники. А в аэропорту Сочи ввели план "Ковер".

Реакция россиян на пожар в Туапсе

Как и всегда, жители России сняли все события, так что пожар можно было видеть в реальном времени. В частности, они не смогли прийти к одному мнению, что нужно делать – куда-то бежать или оставаться на месте. Нельзя не согласиться: после таких зажигательных "огоньков" действительно некуда бежать, все уже произошло.

Россияне спорят, нужно ли куда-то бежать в Туапсе после пожара: смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика!)

В чатах истерически призывали удалять видео пожара "ради нашей безопасности". Местные власти даже пригрозили "неблагоприятными последствиями".

Но некоторые остались невозмутимыми. Есть ролик, где женщина курит и считает, сколько пожарных машин выехало на завод. При этом она показывает панораму города. Возможно, россияне уже привыкают к зажигательным ночам.

Реакция россиянки на пожар в Туапсе: смотрите видео

Туапсе – небольшой город в Краснодарском крае России, то есть недалеко от Украины.

Где Туапсе на карте России

Тем временем украинцы шутят, что это развернулся один из "Шахедов", которые оккупанты запустили на Одессу. В этом южном городе дважды в день раздавались взрывы, есть раненые, повреждены здания.