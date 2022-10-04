Куда важнее двигаться ВСУ – к Кременной или Сватово: объяснение полковника запаса
Вооруженные Силы Украины имеют возможность обвалить фронт противника по линии Сватово – Кременная в Луганской области. Эти направления критически важны для нас, чтобы и дальше освобождать временно захваченные Россией территории.
В частности, Кременная практически находится в одной городской агломерации с Рубежным и Северодонецком. Это потом позволит сконцентрироваться и на этом направлении. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
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По его словам, Кременная разделена рекой. Специалист предположил, что правый берег Вооруженным Силам Украины удастся захватить сразу.
Левый берег Красной реки – это, собственно, часть Кременной. Далее следует Рубежное и Северодонецк. Практически это один гарнизон. Этот участок россияне постараются удержать,
– предположил Свитан.
Вместе с тем, как Кременная, так и Сватово сейчас важны для украинской армии. Как и остальные города на этом направлении.
"Однако направление Кременная – Рубежное – Северодонецк гораздо больше Сватово. Он находится рядом с Лисичанском. Поэтому по площади это, конечно, важнее. Но россиянам очень губительно держать свои войска в сватовском гарнизоне, поскольку их могут взять в клещи. Так и случится, как и с Лиманом", – добавил полковник запаса.
Так что россияне не готовы к обороне на том направлении. Им лучше будет отступить, посоветовал Свитан. Во всяком случае, "украинские войска разрешат вопрос с Лисичанском, Северодонецком и Рубежным, вместе с Кременной, в ближайшие две недели".
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Ситуация на Востоке и успехи ВСУ в Херсонской области
- ВСУ продолжают деоккупировать территории на Востоке Украины. Российские оккупанты пытаются строить укрепления в Кременной, но наши воины накрывают их огнем.
- Основные атакующие усилия на восточном фронте враг сосредотачивается в направлении Бахмута. Об этом 24 каналу сказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
- В настоящее время Вооруженным Силам Украины удается достигать стратегических целей на трех направлениях. Речь идет о Харьковской, Херсонской и Донецкой областях.
- За последние двое суток украинские войска продолжали достигать значительных успехов на двух направлениях. В частности, это касается Лимана и Херсонской области.