Тема оружия глубоко проработана: Кулеба анонсировал "хорошие новости" из Германии

Тема поставок Украине оружия и боеприпасов уже неоднократно поднималась перед союзниками, поэтому война на Ближнем Востоке не означает уменьшения поддержки. В частности, 24 октября хорошие новости придут из Германии.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он добавил, что форум оборонных индустрий в Киеве стал важным шагом по обеспечению армии необходимым.

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Помощь не остановится

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина знает, сколько снарядов будут производить союзники не только до конца месяца, но и до конца следующего года. Это показывает, что тема поставок вооружения глубоко проработана – Украина даже может производить соответствующие расчеты. Помощь Израилю никак не отразится на этом.

Также Украина уже давно начала "бить в колокола" и подчеркивать необходимость наращивания производства оружия Западом и в Украине. В частности, благодаря Международному форуму оборонных индустрий, в Киеве запустились конкретные меморандумы, контракты, альянсы. Все это работает и общественность еще услышит успехи.

Завтра (24 октября – 24 Канал) придет из Германии одна хорошая новость – не буду пока спойлерить. Вы все о ней услышите,

– подчеркнул Кулеба.

Он подчеркнул, что решением сейчас является наращивание производства союзниками, а также сотрудничество между странами. Украина далеко продвинулась для того, чтобы ВСУ имели все необходимое на фронте.

Что известно о форуме оборонных индустрий