Надеюсь, он вымыл руки, – Кулеба о рукопожатии Орбана с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Пекине встретился с Владимиром Путиным. Решение Орбана встретиться с Путиным подвергли критике в Украине и на Западе.

Встречу Орбана с российским диктатором Путиным в Китае прокомментировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Украинского министра попросили отреагировать на встречу, во время которой Орбан пожал руку Путину.

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Орбан пожал руку Путину

Дмитрий Кулеба выразил надежду, что Орбан, выступающий против санкций в отношении России, по меньшей мере, продезинфицировал руки после рукопожатия с Путиным.

Надеюсь, что он (Орбан – 24 Канал) по крайней мере вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с Путиным,

– ответил министр.

Путин впервые с начала полномасштабной войны в Украине встретился с лидером страны, являющейся одновременно членом ЕС и НАТО. Во время встречи Орбан назвал войну в Украине "военной операцией".

В Европе и США резко раскритиковали Орбана

В Европе и США подвергли резкой критике Орбана за встречу с Путиным и предостерегли премьера Венгрии. О реакции стран Запада, а также об ответе на критику официального Будапешта пишет The Guardian.

Так, президент Чехии Петр Павел сказал, что Путин не встречается с европейскими лидерами с целью достижения мира в Украине.

Как мы неоднократно говорили, Путин не встречается с европейскими лидерами с целью достижения мира в Украине. Мир можно достичь без каких-либо переговоров с его стороны, просто прекратив атаки и выведя свои войска с украинской территории,

– сказал Павел.

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман сказал, что Орбан решил встать рядом с человеком, чьи силы ответственны за преступления против человечности в Украине.

"В то время как Россия наносит удары по украинскому гражданскому населению, Венгрия умоляет о бизнес-соглашениях", – заявил он.

Дэвид Прессман также сказал, что союзники по НАТО обеспокоены тем, что премьер-министр Венгрии встретился с президентом России в то время, когда она находится в состоянии войны против Украины.

В ответ глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что посол США не уполномочен определять внешнюю политику Венгрии.

Будапешт "радуется" критике со стороны Запада

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в ответ на критику по поводу встречи Орбана с Путиным сказал, что позиция Будапешта относительно России и войны против Украины "изначально была четкой" – "открытый диалог со сторонами, чтобы найти мирное разрешение конфликта".

Ковач поставил под сомнение "моральное преимущество" Запада и сказал, что находит утешение в критике со стороны западных политиков.

"Я нахожу определенное утешение в том, как эти политики слетаются, чтобы критиковать венгерское правительство и нашу открытую заинтересованность в сохранении дипломатических отношений с Россией, тогда как их моральное преимущество является в лучшем случае фасадом", – заявил представитель правительства Венгрии.