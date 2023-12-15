Я вижу, что 100% решение будет, – Кулеба высказался по поводу помощи для Украины от США

В Сенате США продолжаются переговоры по дополнительному запросу Белого дома на национальную безопасность в размере 106 миллиардов долларов. В него входит 61 миллиард долларов военной и гуманитарной помощи для Украины.

Сенаторы вернутся на следующей неделе, чтобы проголосовать за законопроект о дополнительной поддержке нашего государства. Впрочем, в США начали обсуждать другие проблемы. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Смена приоритета в США

По его словам, в течение последних трех недель была проанализирована интересная тенденция того, как в США прекратилась дискуссия о помощи Украине.

В то же время продолжаются разговоры о ситуации на южной границе Соединенных Штатов с Мексикой.

Есть дискуссия исключительно о границах между США и Мексикой. В пакете идет Израиль, Украина и граница. Я вижу, что 100% решение будет, я вижу логику процесса. Будет ли оно до Рождества, или в январе – гарантировать не могу,

– рассказал глава МИД.

Впрочем, Кулеба уверяет, что нашей стране не нужен план "Б". Глава МИД подчеркнул, что у Украины будет план "А" и все будет хорошо.

Что известно о помощи США Украине