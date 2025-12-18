Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал экс-глава МИД Дмитрий Кулеба, отметив, что в дипломатии, бизнесе и вообще в жизни важно быть профессионалом. Но многое в конце концов зависит от личных контактов. В свое время Украина действительно имела возможность установить контакт с Джаредом Кушнером.

К теме Осталось 2 шага до прекращения боевых действий, – экс-глава МИД Кулеба

Как удалось познакомиться с Кушнером?

Как отметил Кулеба, в свое время их свел один чрезвычайно мудрый и влиятельный человек из Нидерландов, который уже умер. В 2023 году он дал возможность в закрытом режиме обратиться к одной влиятельной в США и Европе группы людей по поддержке Украины.

Он относился ко мне как дедушка к внуку. Проникся теплом и уважением. Очень мудрый человек был. Редко когда такого встретишь,

– рассказал Кулеба.

Уже через год этот человек организовал ужин в Европе для узкого круга людей. Именно там он познакомил Дмитрия Кулебу с Джаредом Кушнером и сказал, что "хочет, чтобы мы подружились". Тогда они обменялись контактами.

По возвращении в Киев Кулеба предоставил информацию, что есть возможность развивать такие отношения. Важно, что Кушнер на тот момент был архитектором крупнейшей дипломатической победы во время первого президентства Трампа – Авраамовых соглашений, в рамках которых Израиль нормализовал отношения с соседями на Ближнем Востоке.

Я выслушал монолог, что ничего не понимаю в американской политике; что там решают все другие люди. А Кушнер якобы ничего не решает и не будет решать. Я выслушал это, пошел и написал Джареду, что приятно было с ним познакомиться. На этом все закончилось,

– отметил Кулеба.

Сам Кушнер на самом деле неплохо относится к Украине. Он прекрасно осознает всю ситуацию. Но сейчас не тот момент, когда достаточно только общего отношения.

Обратите внимание! Полное интервью с Дмитрием Кулебой смотрите вскоре на ютубе 24 Канала.

По словам Кулебы, в дипломатии, как и в жизни, когда возникают две неуступчивые позиции, часто помогает наличие вот таких отношений. Тогда можно по крайней мере сдвинуть ситуацию.

Только наличие такой истории отношений помогает сказать: "Слушай, имей совесть, что тебе там трудно отступить на 10 сантиметров?". Это – игра на кончиках пальцев. На одной харизме не выедешь. Нужна внутренняя сила и игра в длинную,

– сказал Кулеба.

Кто такой Джаред Кушнер?