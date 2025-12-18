Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів ексглава МЗС Дмитро Кулеба, зауваживши, що в дипломатії, бізнесі та й загалом у житті важливо бути професіоналом. Але багато що зрештою залежить від особистих контактів. Свого часу Україна дійсно мала можливість встановити контакт з Джаредом Кушнером.
Як вдалося познайомитися з Кушнером?
Як наголосив Кулеба, свого часу їх звела одна надзвичайно мудра та впливова людина з Нідерландів, яка вже померла. У 2023 році він дав можливість у закритому режимі звернутися до однієї впливової у США та Європі групи людей щодо підтримки України.
Він ставився до мене як дідусь до онука. Перейнявся теплом та повагою. Дуже мудра людина була. Рідко коли таку зустрінеш,
– розповів Кулеба.
Вже через рік цей чоловік організував вечерю у Європі для вузького кола людей. Саме там він познайомив Дмитра Кулебу з Джаредом Кушнером і сказав, що "хоче, аби ми подружилися". Тоді вони обмінялися контактами.
Після повернення до Києва Кулеба надав інформацію, що є можливість розвивати такі стосунки. Важливо, що Кушнер на той момент був архітектором найбільшої дипломатичної перемоги під час першого президентства Трампа – Авраамових угод, в рамках яких Ізраїль нормалізував відносини з сусідами на Близькому Сході.
Я вислухав монолог, що нічого не розумію в американській політиці; що там вирішують все інші люди. А Кушнер нібито нічого не вирішує і не буде вирішувати. Я вислухав це, пішов та написав Джареду, що приємно було з ним познайомитися. На цьому все закінчилося,
– зазначив Кулеба.
Сам Кушнер насправді непогано ставиться до України. Він прекрасно усвідомлює усю ситуацію. Але зараз не той момент, коли достатньо лише загального ставлення.
За словами Кулеби, в дипломатії, як і в житті, коли виникають дві непоступливі позиції, часто допомагає наявність ось таких стосунків. Тоді можна принаймні зрушити ситуацію.
Тільки наявність такої історії стосунків допомагає сказати: "Слухай, май совість, що тобі там важко відступити на 10 сантиметрів?". Це – гра на кінчиках пальців. На одній харизмі не виїдеш. Потрібна внутрішня сила та гра в довгу,
– сказав Кулеба.
Хто такий Джаред Кушнер?
- Упродовж останнього часу американська переговорна група щодо війни в Україні змінилася. Як розповіла політична оглядачка Юлія Забєліна, туди активно долучився спецпредставник Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.
- Кушнер має українсько-білорусько-єврейське коріння. Його родина пережила Голокост та радянську окупацію. Він відіграв важливу роль у перемозі Трампа на виборах у США.
