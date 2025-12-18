Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів ексглава МЗС Дмитро Кулеба, зауваживши, що в дипломатії, бізнесі та й загалом у житті важливо бути професіоналом. Але багато що зрештою залежить від особистих контактів. Свого часу Україна дійсно мала можливість встановити контакт з Джаредом Кушнером.

До теми Залишилося 2 кроки до припинення бойових дій, – ексглава МЗС Кулеба

Як вдалося познайомитися з Кушнером?

Як наголосив Кулеба, свого часу їх звела одна надзвичайно мудра та впливова людина з Нідерландів, яка вже померла. У 2023 році він дав можливість у закритому режимі звернутися до однієї впливової у США та Європі групи людей щодо підтримки України.

Він ставився до мене як дідусь до онука. Перейнявся теплом та повагою. Дуже мудра людина була. Рідко коли таку зустрінеш,

– розповів Кулеба.

Вже через рік цей чоловік організував вечерю у Європі для вузького кола людей. Саме там він познайомив Дмитра Кулебу з Джаредом Кушнером і сказав, що "хоче, аби ми подружилися". Тоді вони обмінялися контактами.

Після повернення до Києва Кулеба надав інформацію, що є можливість розвивати такі стосунки. Важливо, що Кушнер на той момент був архітектором найбільшої дипломатичної перемоги під час першого президентства Трампа – Авраамових угод, в рамках яких Ізраїль нормалізував відносини з сусідами на Близькому Сході.

Я вислухав монолог, що нічого не розумію в американській політиці; що там вирішують все інші люди. А Кушнер нібито нічого не вирішує і не буде вирішувати. Я вислухав це, пішов та написав Джареду, що приємно було з ним познайомитися. На цьому все закінчилося,

– зазначив Кулеба.

Сам Кушнер насправді непогано ставиться до України. Він прекрасно усвідомлює усю ситуацію. Але зараз не той момент, коли достатньо лише загального ставлення.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Дмитром Кулебою дивіться незабаром на ютубі 24 Каналу.

За словами Кулеби, в дипломатії, як і в житті, коли виникають дві непоступливі позиції, часто допомагає наявність ось таких стосунків. Тоді можна принаймні зрушити ситуацію.

Тільки наявність такої історії стосунків допомагає сказати: "Слухай, май совість, що тобі там важко відступити на 10 сантиметрів?". Це – гра на кінчиках пальців. На одній харизмі не виїдеш. Потрібна внутрішня сила та гра в довгу,

– сказав Кулеба.

Хто такий Джаред Кушнер?