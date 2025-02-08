"Украинцы с лопатами": Кулеба рассказал о хейте в свою сторону, который его больше всего задел

Дмитрий Кулеба отметил, что украинцы готовы воевать даже с лопатами. Экс-министр подчеркнул, что его высказывания неправильно интерпретировали.

В начале 2024 года тогдашний глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью ABC News заявил, что если партнеры не передадут оружие, то украинцы все равно будут противостоять российской агрессии, даже, если придется это делать с лопатами. В интервью Натальи Мосейчук Кулеба вспомнил, что за это заявление на него посыпалась критика, передает 24 Канал.

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"До сих пор меня преследует"

Экс-министр рассказал, что из всех хейтов, которые он получил во время пребывания на посту главы МИД, больше всего его задевает именно эта история с лопатами. Кулебе было неприятно, что его обвиняли в том, что он якобы отправляет украинцев воевать с лопатами. Чиновник объяснил, почему так относится к этой теме. Он отметил, что 80 процентов времени занимался вопросом поставок оружия, и при его содействии были результаты, которые превзошли все ожидания и надежды.

Министр напомнил, что его высказывание о готовности украинцев воевать с лопатами появилось на фоне эпопеи в Конгрессе США с принятием законопроекта о финансировании Украине помощи. Кулеба отметил, что противники выделения новых средств для Киева в качестве аргумента использовали, что украинцы сдадутся без оружия. Мол, надо им дать понять, что помощи больше не будет, и тогда они станут более "сговорчивыми". Нужен был сильный эмоциональный и одновременно простой образ, чтобы объяснить американцам, что украинцы ни за что не сложат руки, даже, если им не дадут оружия.

Получается то что я сказал в Америке для того, чтобы выбить оружие для Украины, обернулось, что "Кулеба отправляет всех воевать лопатами" и все это запомнили. Это до сих пор меня преследует,

– поделился Кулеба.