На початку 2024 року тодішній очільник МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю ABC News заявив, що коли партнери не передадуть зброю, то українці однаково протистоятимуть російській агресії, навіть, якщо доведеться це робити з лопатами. В інтерв'ю Наталії Мосейчук Кулеба згадав, що за цю заяву на нього посипалася критика, передає 24 Канал.

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"Досі мене переслідує"

Ексміністр розповів, що з усіх хейтів, які він отримав під час перебування на посаді голови МЗС, найбільше його зачіпає саме ця історія з лопатами. Кулебі було неприємно, що його звинувачули у тому, що він буцімто відправляє українців воювати з лопатами. Посадовець пояснив, чому так ставиться до цієї теми. Він зазначив, що 80 відсотків часу займався питанням поставок зброї, і за його сприянням були результати, які перевершили всі очікування і сподівання.

Міністр нагадав, що його висловлювання про готовність українців воювати з лопатами з'явилося на тлі епопеї у Конгресі США із ухваленням законопроєкту щодо фінансування Україні допомоги. Кулеба зауважив, що противники виділення нових коштів для Києва як аргумент використовували, що українці здадуться без зброї. Мовляв, треба їм дати зрозуміти, що допомоги більше не буде, і тоді вони стануть більш "зговірливими". Потрібен був сильний емоційний і водночас простий образ, аби пояснити американцям, що українці нізащо не складуть руки, навіть, якщо їм не дадуть зброї.

Виходить те що я сказав в Америці для того, щоб вибити зброю для України, обернулося, що "Кулеба відправляє всіх воювати лопатами" і всі це запам’ятали. Це до цих пір мене переслідує,

– поділився Кулеба.