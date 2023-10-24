"Ведут свою игру": Кулеба о том, помешает ли вступлению Украины в ЕС близость Орбана и Путина

Венгрия едва ли не единственная страна Евросоюза, которая во время полномасштабной агрессии России активно поддерживает связь с Москвой. Венгерский премьер Виктор Орбан встретился с Путиным, а глава МИД Венгрии часто посещает Кремль. В МИД Украины рассказали, отразятся ли тесные связи Венгрии с Россией на вступлении нашей страны в ЕС.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал связи Венгрии с Россией "искусственно созданной нервозностью". Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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Стратегически Венгрия заинтересована в Украине в ЕС

Несмотря на то, что Будапешт манипулирует темой венгерского нацменьшинства, Кулеба считает, что членство Украины в ЕС стратегически отвечает интересам Венгрии.

Венгрия преследует вполне конкретную цель в этом вопросе. Она связана с известными требованиями венгерской стороны по отношению к венгерскому меньшинству в Украине. Они ведут свою игру. Но стратегически интересам Венгрии отвечает членство Украины в ЕС. Стратегически – подчеркиваю,

– сказал Кулеба.

По мнению министра иностранных дел, в настоящее время Венгрия "тактически" пытается вытеснить для себя максимум из текущего состояния переговорного процесса.

"Как сказал один собеседник президента Зеленского, у ЕС достаточно силы, чтобы на них не влияли решения и рукопожатия Орбана с Путиным", – добавил Кулеба.

Министр отметил, что ожидает положительного заключения Еврокомиссии относительно предпринятых Украиной шагов, необходимых для начала переговоров о вступлении в блок.

Однако он спрогнозировал, что вокруг этой темы будет много нервозности и спекуляций, к которым Кулеба отнес определенные шаги и заявления представителей венгерских властей.

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