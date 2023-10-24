"Ведут свою игру": Кулеба о том, помешает ли вступлению Украины в ЕС близость Орбана и Путина
Венгрия едва ли не единственная страна Евросоюза, которая во время полномасштабной агрессии России активно поддерживает связь с Москвой. Венгерский премьер Виктор Орбан встретился с Путиным, а глава МИД Венгрии часто посещает Кремль. В МИД Украины рассказали, отразятся ли тесные связи Венгрии с Россией на вступлении нашей страны в ЕС.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал связи Венгрии с Россией "искусственно созданной нервозностью". Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.
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Стратегически Венгрия заинтересована в Украине в ЕС
Несмотря на то, что Будапешт манипулирует темой венгерского нацменьшинства, Кулеба считает, что членство Украины в ЕС стратегически отвечает интересам Венгрии.
Венгрия преследует вполне конкретную цель в этом вопросе. Она связана с известными требованиями венгерской стороны по отношению к венгерскому меньшинству в Украине. Они ведут свою игру. Но стратегически интересам Венгрии отвечает членство Украины в ЕС. Стратегически – подчеркиваю,
– сказал Кулеба.
По мнению министра иностранных дел, в настоящее время Венгрия "тактически" пытается вытеснить для себя максимум из текущего состояния переговорного процесса.
"Как сказал один собеседник президента Зеленского, у ЕС достаточно силы, чтобы на них не влияли решения и рукопожатия Орбана с Путиным", – добавил Кулеба.
Министр отметил, что ожидает положительного заключения Еврокомиссии относительно предпринятых Украиной шагов, необходимых для начала переговоров о вступлении в блок.
Однако он спрогнозировал, что вокруг этой темы будет много нервозности и спекуляций, к которым Кулеба отнес определенные шаги и заявления представителей венгерских властей.
Что известно о евроинтеграции Украины
- Ранее Дмитрий Кулеба сказал, что при благоприятных условиях переговоры по членству Украины в ЕС могут начаться уже до конца года.
- Этому предшествовало заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, отметившего, что Украина завершает выполнять все рекомендации, которые предоставила Европейская комиссия
- В Раде заявили, что парламент принял 99% всех необходимых законов, которые позволят нашему государству начать переговоры с ЕС.
- Также вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что наша страна будет готова к членству в ЕС через 2 года.