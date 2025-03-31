Враг массированно обстрелял Купянск КАБами: разрушен дом, есть пострадавшие

Российская армия под вечер 31 марта массированно обстреляла Купянск управляемыми авиабомбами Вследствие этого в городе есть поврежденные дома, а также пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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Что известно о последствиях атаки врага по Купянску

По данным Олега Синегубова, в результате вражеского удара управляемой авиационной бомбой разрушен частный дом. Еще один – поврежден.

Ранения получили 59-летний мужчина, 74-летняя и 53-летняя женщины. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь,

– написал чиновник.

Последствия вражеской массированной атаки по Купянску 31 марта / Фото из телеграм-канала Олега Синегубова

Он также отметил, что в целом враг атаковал Купянск 7 КАБами. Профильные службы уже работают на месте попаданий.

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К слову, 31 марта Россия также обстреляла Купянск из реактивной системы залпового огня. В результате в городе произошел пожар, а также было 2 пострадавших.