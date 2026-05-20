У них нет шансов, – в "Хартии" заявили о полном контроле над Купянском

По состоянию на 18 мая в Купянске, что на Харьковщине не зафиксировано никаких группировок российских войск. Некоторые оккупанты, которые смогли остаться в городе или пытались инфильтроваться, были ликвидированы защитниками или взяты в плен.

Об этом в разговоре с Суспільне.Харків заявил командир третьей роты первого батальона "Хартии" с позывным "Зануда".

Какова сейчас ситуация в Купянске?

Военный рассказал, что сейчас российские подразделения пытаются проникать в район Купянска малыми группами, используя густую растительность для маскировки. Сейчас, говорит, такие попытки фиксируются гораздо чаще, чем в начале операций в этом районе – однако большинство оккупантов защитники успешно обнаруживают и уничтожают или берут в плен.

"Зануда" также добавил, что сейчас украинские силы уже заняли оборонительные позиции, удерживают контроль над ситуацией, а общая обстановка остается стабильной.

Также командир отметил, что заявления России о якобы контроле ее войск над Купянском не соответствуют действительности. По его словам, противник периодически пытается просачиваться в город малыми группами, однако такие попытки в основном обнаруживают и ликвидируют.

Какие-то один – два пехотинца заходят, их убивают. Через некоторое время еще просачиваются по погодным условиям или, как я сказал, по "зеленке". Но это не его (врага– 24 Канал) территория,

– подчеркнул военный.

Также "Зануда" отметил, что сейчас украинские позиции остаются на линиях, установленных после контрнаступательных действий прошлого года, тогда как ситуация на этом участке фронта контролируемая, даже несмотря на попытки инфильтрации.

Что известно о тактике врага в Купянске?

Сейчас основную роль в боевых действиях противника играет именно пехота и FPV-дроны. "Зануда" говорит, что пехота "обнаруживает" позиции ценой собственной жизни, после чего БпЛА завершают работу.

Также он добавил, что несмотря на активность артиллерии и авиации с обеих сторон, ключевым средством поражения на всей линии фронта остаются FPV-дроны и бомберы.

Сейчас на Харьковщине оккупанты действуют преимущественно малыми группами или даже в одиночку.

Один, два, три пехотинца идут. В большинстве случаев – один. Вот он идет, ему говорят из точки "А" в точку "Б" прийти, и говорят, что на точке "Б" тебя встретят, хотя это не соответствует действительности. То есть он идет, идет, а когда уже начинается поражение нашими FPV-дронами, они не доходят до наших позиций – поднимают руки и сдаются,

– добавил "Зануда".

Военный объяснил, что иногда из-за активности противника на разных направлениях некоторым группам оккупантов удается проскользнуть незамеченными. Однако такие военные не могут долго действовать без соответствующего обеспечения, в частности пищи и воды, которое доставляется ему беспилотниками. Именно через такие доставки места пребывания противника быстро фиксируются и уничтожаются.

"Зануда" отметил, что сейчас у россиян нет шансов зайти в город и занять его.

На нашей стороне много факторов. Это и очень хорошие подразделения здесь стоят, это рельеф местности – река. Небольшой плацдарм на этом берегу – это ничего. Техникой здесь тяжело. Я не вижу пока что у них тут шансов,

– уточнил командир.

Важно! Политолог, глава Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко в комментарии 24 Канала предположил, что ситуация в России будет все ухудшаться, поскольку Украина демонстрирует, что ее возможности в этой войне растут, в частности речь идет об увеличении эффективных ударов украинских дронов по глубокому тылу России. Также политолог отметил, что в технологической войне преимущество получает тот, кто максимально оперативно будет применять инновации. По мнению Чаленко, оккупационная власть не изменила свою весенне-летнюю кампанию, учитывая ситуацию на фронте. Однако Киев способен существенно корректировать планы Кремля.

