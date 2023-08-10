Чего россияне добиваются на Купянском направлении: в Нацгвардии раскрыли планы оккупантов

За минувшие сутки произошло 30 боевых столкновений с оккупантами. Эпицентром боевых действий остается Купянское направление, где враг продолжает скапливать значительные силы. В Нацгвардии объяснили цели россиян в этом направлении.

Купянское направление – самый горячий участок фронта. Россияне стянули туда кучу людей и техники. За последнюю неделю враг нанес там более 50 авиационных ударов. В эфире телемарафона спикер Нацгвардии Руслан Музычук объяснил, чего пытаются достичь россияне на Купянском направлении.

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Россияне хотят выйти в город

По словам Музычука, оккупанты на Купянском направлении преследуют две основные цели.

Спикер Нацгвардии отметил, что количество сил и средств врага, его активизация за последнее время на Купянском направлении является попыткой переломить ситуацию на этом участке фронта.

В частности, сюда были заведены десантно-штурмовые подразделения, усиленные танковыми подразделениями, которые при поддержке авиации и артиллерии постоянно предпринимают попытки штурма на украинские позиции.

Противник пытается расширить свой фронт наступления, улучшить тактическое положение, в частности, выйти на выгодные тактические участки, такие как природные барьеры, например реки, отмечает Музычук.

Вся эта активизация врага на Купянском направлении свидетельствует о его двух целях. Первая – это стремление оттянуть сюда украинские силы с других направлений. Вторая – это прорваться до самого Купянска.

Боевые действия на Купянском направлении: что известно