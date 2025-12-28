В город 18-летний оккупант, которого зовут Хушрус, попал через трубу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сюжет "Единого телемарафона".

Смотрите также Машину отбросило за несколько десятков метров: последствия ужасного удара КАБами по оживленной трассе Харькова

Что известно о ситуации?

Известно, что 18-летний оккупант родом из Узбекистана, но проживал в Новосибирске вместе с родителями-заробитчанами. Из-за краж парня посадили, где, как он рассказал, его били для того, чтобы подписал контракт.

Хушрус признался, что по прибытии в Купянск он сменил форму на гражданскую одежду и пытался выдать себя за местного, назвав украинским военным улицу и номер дома, в котором якобы живет.

Несмотря на такую информацию, столицу Украины узбеку назвать так и не удалось. Минометчик 151-го отдельного разведывательно-ударного батальона с позывным Ворон рассказал, что когда его нашли, то он был ранен.

Объяснил, что, якобы, орки убили бабушку и дедушку, а его задело, когда убегал,

– рассказал украинский военный.

Оккупант выжил, потому что его сознательно прятали жители Купянска, 4 суток он проживал у местной женщины, а когда к дому подошли военные, то попытался убежать, однако и этого ему не удалось сделать.

"Мама, тату, я вас люблю. Я пошел на СВО, и меня захватили. Всем пацанам скажу, не идите сюда за деньгами – всю жизнь разрушите", – пожаловался он.

Какая ситуация в Купянске?