До міста 18-річний окупант, якого звати Хушрус, потрапив через трубу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сюжет "Єдиного телемарафону".

Що відомо про ситуацію?

Відомо, що 18-річний окупант родом з Узбекистану, але проживав у Новосибірську разом із батьками-заробітчанами. Через крадіжки хлопця ув'язнили, де, як він розповів, його били задля того, щоб підписав контракт.

Хушрус зізнався, що після прибуття до Куп'янська він змінив форму на цивільний одяг та намагався видати себе за місцевого, назвавши українським військовим вулицю та номер будинку, у якому нібито мешкає.

Попри таку інформацію, столицю України узбеку назвати так і не вдалося. Мінометник 151-го окремого розвідувально-ударного батальйону з позивним Ворон розповів, що коли його знайшли, то він був поранений.

Пояснив, що, нібито, орки вбили бабусю та дідуся, а його зачепило, коли тікав,

– розповів український військовий.

Окупант вижив, бо його свідомо переховували мешканці Куп'янська, 4 доби він проживав у місцевої жінки, а коли до будинку підійшли військові, то спробував утекти, проте і цього йому не вдалося зробити.

"Мамо, тату, я вас люблю. Я пішов на СВО, і мене захопили. Всім пацанам скажу, не йдіть сюди за грошима – усе життя зруйнуєте", – побідкався він.

Яка ситуація у Куп'янську?